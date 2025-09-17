FdI chiede di commemorare Charlie Kirk alla Camera: scontro politico in Aula e nelle Marche

Bignami rilancia la proposta tra le polemiche; Meloni e Schlein in campo per le Regionali, tensioni anche su Salvini-Paramonov. In Sardegna approvata la legge sul fine vita

Scontro alla Camera sulla richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, di commemorare in Aula Charlie Kirk, l’attivista della destra conservatrice americana ucciso venerdì durante un incontro politico alla Utah Valley University di Orem. La proposta ha acceso un duro dibattito tra maggioranza e opposizione.

Intanto, nelle Marche, la campagna elettorale entra nel vivo con il faccia a faccia a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: la presidente del Consiglio è intervenuta ad Ancona per sostenere il governatore uscente Francesco Acquaroli, mentre la segretaria del Pd ha fatto tappa a Pesaro al fianco dell’ex sindaco Matteo Ricci.

Tensione anche sul fronte internazionale, dopo la stretta di mano tra Matteo Salvini e l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. «Serve dialogo», ha ribadito il leader leghista, mentre dal Partito Democratico è arrivata la dura replica: «Una vergogna».

Sul piano istituzionale, la Sardegna è diventata la seconda Regione italiana, dopo la Toscana, ad approvare una legge sul fine vita. Il testo è passato in Consiglio regionale con 32 voti favorevoli e 19 contrari, aprendo un nuovo fronte di discussione sul tema a livello nazionale.