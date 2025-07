Federchicca scommette sulla carta: Spuma, la guida d’atmosfera per vivere la Romagna

Distribuzione tra gli stabilimenti balneari e versione digitale per conquistare anche i turisti inglesi

E' cresciuta sul web, muovendosi a gattoni in uno dei primi veri blog dedicati al mondo dei viaggi. Poi i social, soprattutto Instagram, con cui dopo la pandemia è tornata a occuparsi, con un certo successo, della sua città natale. Federica Piersimoni, in arte Federchicca, è senza dubbio una delle star digitali più famose e longeve della riviera, ma con uno sguardo romantico e un sogno po' vintage: raccontare Rimini, le sue bellezze, le sue prelibatezze, attraverso un magazine cartaceo, di quelli patinati che tanto andavano di moda negli anni Novanta.

E così un anno fa è nato Spuma, una rivista estiva che parla di Rimini e Romagna,"con uno sguardo diverso: più lento, più vicino, più curioso".Una guida d'atmosfera, la descrive Federica. "Capace di informare, ma anche di ispirare. Vero che oggi il pubblico è cambiato – spiega -sapere usare i social significa arrivare alle persone con un linguaggio nuovo, più veloce, più impattante. Ma a volte è bello anche rallentare, fermarsi, rilassandosi con una lettura sotto l'ombrellone come si faceva una volta".

E se Spuma vuol diventare una vera lettura da spiaggia, quest'anno la distribuzione non poteva che partire proprio dalla battigia: è iniziato lo scorso weekend, e avrà cadenza bisettimanale, la consegna presso tutti gli stabilimenti balnearigrazie alla collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, il progetto che da dieci anni valorizza la spiaggia riminese come luogo di cultura, accoglienza e innovazione. I bagnini potranno così mettere a disposizione dei turisti un racconto fresco, originale e curato del territorio, perfetto da leggere sotto l’ombrellone.

E da quest'anno, attraverso un QrCode presente in ogni copia, sarà possibile sfogliare gratuitamente anche una versione digitale in lingua inglese."Una finestra aperta sulla città, per orientare anche i turisti inglesi tra le bellezze di Rimini, le sue storie e i suoi sapori. Oggi, grazie ai nuovi collegamenti aerei con l'aeroporto di Londra, sono diventati loro il nuovo target turistico", scommette Federica Piersimoni, che di Spuma è curatrice e direttrice. "A Londra e in Inghilterra adorano Rimini".

Dalla carta alla spiaggia, Spuma continua il suo viaggio attraverso volti, sapori, paesaggi e dettagli che raccontano la Riviera e i suoi dintorni. Nel nuovo numero si alternano voci locali e ospiti d’eccezione, percorsi tra artigianato e cucina, scorci inediti e idee per esplorare il territorio con occhi nuovi. E c’è spazio anche per lo sguardo internazionale, come quello dell’artista Kobra, e per consigli utili a chi vuole vivere l’estate riminese oltre la superficie.

"La collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini– racconta la direttrice di Spuma – è nata in modo naturale. Il loro progetto, nato nel 2015, ha trasformato la spiaggia in un palcoscenico culturale vivo tutto l’anno, con eventi, installazioni e iniziative che hanno ridisegnato la relazione tra la città e il suo mare. Grazie alla sinergia tra operatori balneari, istituzioni e imprese locali, oggi Rimini è, anche grazie a certe iniziative, un modello di turismo integrato e sostenibile. In questo scenario, la presenza di Spuma nei bagni balneari si inserisce come gesto semplice e concreto, capace di offrire ai visitatori — italiani e stranieri — uno sguardo autentico sul territorio".