Federica Brignone, primo allenamento tra i pali a Courmayeur

La campionessa azzurra torna sulla neve in vista di Milano-Cortina dopo l’infortunio

Primi segnali incoraggianti per Federica Brignone, tornata ad allenarsi tra i pali sulle nevi di Courmayeur. La campionessa azzurra, reduce dal grave infortunio che l’ha tenuta lontana dalle competizioni, ha svolto una sessione di lavoro sulla pista Le Greye, tradizionalmente teatro delle gare di slalom gigante.

Un passo importante nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni agonistici, con lo sguardo già rivolto alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo assoluta 2025, è apparsa in buone condizioni fisiche, sciolta nei movimenti e sicura tra le porte, sfruttando al meglio una pista in ottime condizioni.

Al suo fianco lo staff tecnico che la sta seguendo con attenzione in questa delicata fase di rientro, fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni dopo lo stop forzato. I primi segnali sono positivi e confermano la determinazione della fuoriclasse valdostana nel tornare protagonista ai massimi livelli.