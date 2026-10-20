Federica Buonamassa, intervento a Bari per salvare la gamba: la calciatrice del Gatteo Mare punta al recupero

La 23enne, con un passato al Chievo e al Sassuolo, era rimasta ferita ad agosto in un incidente con una golf car in Sardegna

Rischiava di perdere la gamba sinistra e di dire addio alla sua carriera sui campi di calcio. A offrirle una possibilità di recupero è stato un intervento di chirurgia ortoplastica eseguito nel Trauma Center di Asclepios del Policlinico di Bari.

Federica Buonamassa, 23 anni, originaria di Bari e calciatrice professionista con un passato al Chievo e al Sassuolo e attualmente nelle fila del Gatteo Mare, lo scorso agosto era in Sardegna con alcuni amici quando la golf car su cui si trovava si è ribaltata in curva, schiacciandole una gamba. Dopo le prime cure, è stata trasferita al Policlinico di Bari e sottoposta ad un intervento ricostruttivo. Da qualche giorno è tornata a casa ma dovrà sottoporsi a un secondo intervento chirurgico in ortopedia.

"La ragazza - spiega all'ANSA il direttore della Chirurgia plastica del Policlinico di Bari Giuseppe Giudice - presentava un'importante frattura con perdita di sostanza ossea nonché di tessuti molli. Rischiava di perdere sicuramente la funzionalità della gamba". È stata quindi effettuata un'immediata pulizia in urgenza per evitare complicanze anche infettive e, a distanza di sette giorni, il trapianto di un tessuto prelevato dalla coscia. "Nelle prossime settimane abbiamo in programma di eseguire il trattamento definitivo - spiega il direttore dell'unità operativa di ortopedia Giuseppe Solarino - nel primo intervento abbiamo posizionato, con la tecnica di Masquelet, un distanziatore di cemento chirurgico nello spazio lasciato dalla perdita ossea. Con il secondo intervento andremo a i rimuove il distanziatore per inserire un chiodo endomidollare con un innesto osseo all'interno della membrana".

L'obiettivo è restituire a Federica la funzionalità della gamba e accompagnarla nel ritorno alla vita quotidiana, con la speranza di poter tornare anche sui campi di calcio.