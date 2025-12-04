Federica Mogherini si dimette da Rettore del Collegio d’Europa

Le dimissioni arrivano mentre la Procura europea indaga su presunti illeciti legati al Seae e al Collegio d’Europa

Federica Mogherini ha annunciato le sue dimissioni da Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea. La decisione è stata comunicata dalla stessa Mogherini tramite una mail inviata a studenti e staff, visionata dall’Ansa, e pubblicata poco dopo sul sito ufficiale dell’istituzione.

“In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea”, ha scritto Mogherini. Nella mail, l’ex Alto rappresentante dell’UE ha espresso gratitudine verso studenti, docenti, personale ed ex allievi, sottolineando l’orgoglio per i risultati raggiunti nei cinque anni alla guida della prestigiosa scuola di Bruges.

La scelta di dimettersi avviene mentre la Procura europea (Eppo) sta esaminando i verbali degli interrogatori di Mogherini e degli altri due indagati, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti legati al Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) e al Collegio d’Europa. Secondo quanto riferito all’Ansa, l’analisi dei materiali raccolti – tra cui dispositivi elettronici e documentazione acquisita durante perquisizioni – “richiederà tempo” e al momento “non sono attesi sviluppi imminenti”.