Federico Buffa racconta Kobe Bryant al Teatro Galli

Lo storyteller sportivo Federico Buffa porta sul palco del Teatro Galli lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant

A tre anni di distanza da Amici fragili, omaggio incrociato a Fabrizio De André e a Gigi Riva, Federico Buffa torna al Teatro Galli e torna alla sua grande passione, il basket. Venerdì 6 marzo (ore 21) uno tra i più amati storyteller sportivi italiani porterà sul palcoscenico riminese Otto infinito. Vita e morte di un Mamba, il nuovo spettacolo dedicato ad una leggenda della pallacanestro mondiale: Kobe Bryant.

Prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli, Otto infinito è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità del cestista statunitense - con un importante trascorso anche in Italia – morto tragicamente sei anni fa. Attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione, lo spettacolo racconta la sua ossessione per il successo e la sete di conoscenza che lo hanno reso un'icona dello sport. Attraverso la storia di Bryant, si parla di perseveranza, fallimento e riscatto, mostrando come ogni persona possa aspirare a lasciare un segno: un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo. Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che l’atleta è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Ad accompagnare il racconto saranno le musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio.