Federico Mecozzi omaggia Franco Battiato con Traiettorie impercettibili. Morgan ospite speciale

Il violinista riminese porta in scena un viaggio strumentale nell’universo del Maestro al Teatro Galli già sold out

Il talento cristallino di Federico Mecozzi e il genio di uno dei Maestri della musica italiana, Franco Battiato. Da questo incontro nasce “Traiettorie impercettibili”, un nuovo progetto discografico dal vivo firmato dal violinista, compositore e polistrumentista che martedì 23 settembre (ore 21.15) torna in un Teatro Galli già sold out, nel nuovo atteso appuntamento della rassegna Percuotere la Mente.

Il progetto nasce come un percorso intimo e personale dentro l’universo musicale di Franco Battiato, punto di riferimento imprescindibile nella formazione artistica di Mecozzi. Così come lo è stato per un altro grande musicista, Morgan, tra gli artisti italiani più vicini all’eredità musicale e spirituale di Battiato e che sarà ospite speciale della serata al Teatro Galli per un inedito e affascinante connubio.

“È un viaggio molto personale nella musica di Franco Battiato, che ha rappresentato il più alto riferimento della mia crescita artistica – racconta Mecozzi – La grande devozione che nutro verso la sua musica mi ha spinto ad impossessarmene, in maniera coraggiosa ma anche con l’approccio più umile possibile, privandola (solo apparentemente) della potenza delle parole e facendone un discorso strumentale che, partendo da temi e armonie immortali, si veste del linguaggio che più mi appartiene, centrato sul violino e sui diversi altri timbri che amo utilizzare”.

Il progetto è dunque un percorso di rivisitazione di alcuni dei grandi capolavori di Franco Battiato, impreziosito dalla presenza di un ospite speciale come Morgan, che con il maestro siciliano aveva instaurato una lunga amicizia e una stabile collaborazione. “Tutto il materiale artistico contenuto nelle canzoni che ho voluto sviscerare e rimescolare, le melodie, i ritmi, i passaggi armonici, proprio come i voli imprevedibili’ de ‘Gli Uccelli diventano Traiettorie impercettibili da provare a cogliere sotto un’altra veste, da un altro minuscolo punto di vista”.

Ad accompagnare Mecozzi sul palcoscenico del Galli un ensemble di musicisti composto da Veronica Conti (violoncello), Anselmo Pelliccioni (violoncello, contrabbasso), Massimo Marches (chitarre, elettronica), Stefano Zambardino (tastiere, fisarmonica), Tommy Graziani (percussioni) e Cristian Bonato (produzione artistica e suono). Un gruppo che vede insieme artisti il cui percorso si è più volte intrecciato, tra collaborazioni e progetti, espressione della vivacità musicale di un territorio ricco di talenti.