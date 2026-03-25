Fedi diverse, stessa missione: a Rivazzurra una cena per i più fragili

Cena solidale interreligiosa per i senza dimora: uniti cristiani e musulmani

Fedi diverse, ma il bene come filo conduttore: un'organizzatrice e coordinatrice di fede cristiana, Goar Vardanyan, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche di Italia, la comunità islamica macedone-albanese locale e un Pastore Evangelico, insieme per una cena a favore dei senza fissa dimora, che sarà ospitata, venerdì 27 marzo dalle 18.30, all'Hotel Blu Sky di Rivazzurra di Rimini.

È Goar Vardanyan a raccontare l'iniziativa: "In qualità di coordinatrice e organizzatrice di fede cristiana, ho lavorato in queste settimane per unire diverse realtà nel segno del servizio agli ultimi. Un’idea che ho condiviso personalmente con il presidente dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, Yassine Baradai, e con il Amr Hussein, stimato medico attivo in Lombardia, i quali hanno espresso il loro pieno apprezzamento e la loro disponibilità. Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice ma potente: un essere umano che ha fame, ha fame a prescindere dall'etnia o dal credo religioso".

L'evento rappresenta "un modello unico di dialogo interreligioso sul campo. La comunità islamica macedone-albanese, guidata dall’Imam Gazmen Agush, ha acquistato tutti gli alimenti necessari, mentre il Pastore Evangelico Alessandro e sua moglie Rebecca si occuperanno della preparazione dei pasti. I volontari dell’unità di strada serviranno ai tavoli in una serata che vedrà anche la partecipazione di un Apostolo in arrivo dalla Sicilia, a testimonianza di questa fratellanza universale".

"Vedere rappresentanti di fedi diverse seduti allo stesso tavolo per ridare dignità a chi vive ai margini è la vera essenza di questo miracolo, un miracolo di Rimini", chiosa Goar Vardanyan.