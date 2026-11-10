Fellini e Duchamp, un legame nascosto: un libro al Palazzo del Fulgor

Giovedì, Andrea Lanini presenta "Dolce Sélavy", una rilettura del cinema felliniano attraverso l'arte e le provocazioni del maestro del dadaismo

Che cosa lega Federico Fellini a Marcel Duchamp, l'artista che trasformò un orinatoio in un'opera d'arte? È la domanda da cui parte "Dolce Sélavy. Fellini, Duchamp e gli spiriti guida della Dolce vita", il libro di Andrea Lanini pubblicato da Bordeaux nel 2026, al centro del prossimo appuntamento di Fellini Open. Talk&Book.

L'incontro è in programma giovedì 12 novembre alle 17.30 nel Salottino del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum. Lanini proporrà una lettura del cinema del regista riminese attraverso le possibili connessioni con l'universo dadaista di Duchamp, tra giochi di parole, identità nascoste e provocazioni. Il punto di partenza è un'ipotesi curiosa: Duchamp come una sorta di spirito guida della "Dolce vita". Nel libro l'autore costruisce una serie di rimandi tra le opere e i giochi linguistici dell'artista francese e alcune immagini del film di Fellini. Tra gli esempi, il confronto tra la Fontana di Duchamp e la fontana di Trevi, ma anche il celebre "Marcello!" gridato da Anita Ekberg nella notte romana, letto come possibile richiamo al nome Marcel.

Un percorso interpretativo che si muove tra coincidenze e suggestioni, interrogandosi su quanto l'arte di Duchamp possa aver influenzato l'immaginario felliniano. Se si tratti di un legame reale o di un provocatorio gioco di associazioni sarà uno dei temi della conversazione. L'appuntamento fa parte del ciclo Fellini Open. Talk&Book, che propone incontri dedicati al cinema e alla figura di Fellini partendo dalla presentazione di libri.