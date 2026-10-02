Fellini, oltre mezzo milione di passeggeri nei primi nove mesi dell'anno

A settembre 95.878 viaggiatori, il 58,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi nove mesi la crescita è del 48,5%

Il Fellini supera quota mezzo milione di passeggeri già nei primi nove mesi dell'anno. L'aeroporto di Rimini e San Marino ha chiuso settembre con 95.878 viaggiatori, in crescita del 58,5% rispetto ai 60.497 dello stesso mese del 2025. Da gennaio a settembre il totale arriva così a 538.282 passeggeri, contro i 362.462 dello scorso anno, con un incremento del 48,5%.

Il dato consolida la crescita registrata nel corso del 2026 e avvicina lo scalo all'obiettivo indicato da AIRiminum di superare i 600 mila passeggeri entro la fine dell'anno. Anche il confronto con il 2019 resta positivo: nei primi nove mesi il traffico è superiore del 61,4% rispetto ai 333.441 passeggeri registrati nello stesso periodo di quell'anno. A settembre il traffico commerciale ha raggiunto 95.483 passeggeri, con un load factor medio dell'87,5%. A questi si aggiungono 395 passeggeri dell'aviazione generale.

Ryanair si conferma il principale vettore dello scalo, con 52.646 passeggeri nel mese, pari al 55,1% del traffico commerciale. Wizz Air segue con 30.530 passeggeri, il 32%. Più distanziate easyJet, con 4.694 passeggeri, British Airways con 2.382 e Luxair con 1.980.

Guardando ai primi nove mesi, Ryanair ha movimentato 291.140 passeggeri e Wizz Air 183.921. Seguono easyJet con 23.435, British Airways con 13.818 e Luxair con 10.943. Sul fronte internazionale, la Polonia resta uno dei mercati principali, con 20.560 passeggeri a settembre sui collegamenti con Cracovia, Varsavia, Breslavia e Katowice. Dal Regno Unito sono arrivati invece 14.979 passeggeri attraverso i collegamenti con Londra e Manchester.

Tra le singole destinazioni, Cracovia è stata la più utilizzata nel mese, con 9.145 passeggeri. Seguono Budapest con 8.148, Tirana con 7.980, Londra Stansted con 7.386, Varsavia con 6.357, Kaunas con 6.297 e Sofia con 6.080. Anche il traffico nazionale mantiene un peso significativo, con Palermo, Cagliari e Catania che insieme hanno raggiunto 12.647 passeggeri.

Per l'amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, il superamento del mezzo milione "conferma il cambiamento di scala del Fellini". Corbucci indica ora come obiettivo il superamento dei 600 mila passeggeri entro fine anno, ma guarda soprattutto al potenziamento dei collegamenti diretti. "A partire dal 2027 il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente il network del Fellini con nuove importanti destinazioni", afferma, sottolineando la necessità di rendere la Romagna più accessibile ai mercati internazionali e alle destinazioni domestiche.

Per Corbucci, la crescita dello scalo dovrà coinvolgere anche il sistema economico del territorio, dalla Camera di Commercio a Confindustria Romagna, fino alla Fiera di Rimini. "La sfida dei prossimi anni non è semplicemente portare più passeggeri al Fellini, ma rendere la Romagna più vicina ai propri mercati, più semplice da raggiungere e quindi più competitiva".