Un volontario di 18 anni, una di 92: così Perticara mantiene la tradizione della Sagra della Polenta

L'edizione 2026 della sagra chiude domenica 4 ottobre, ma è già tempo di primi bilanci

Domenica 4 ottobre Perticara si prepara a vivere l’ultima giornata della 38ª Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco. Ma i bilanci dell'evento sono già positivi: la sagra ha registrato un notevole flusso di visitatori, nelle prime domeniche. Grande soddisfazione per la pro loco, che ha messo in campo tanto impegno per la riuscita dell'evento. Sono oltre 50 i volontari che, con ruoli diversi, rendono possibile ogni domenica di festa: dalla cucina alla distribuzione, dall’organizzazione all’accoglienza dei visitatori. Un gruppo intergenerazionale che rappresenta bene lo spirito della manifestazione. Il più giovane è Emanuele, appena 18 anni, impegnato nella distribuzione, mentre la volontaria più matura è Pia, 92 anni, che continua a dare il proprio prezioso contributo in cucina. Due generazioni lontane, ma unite dalla stessa voglia di esserci e di dare una mano. “La presenza di Emanuele e di Pia racconta meglio di tante parole cosa significa per noi fare volontariato. – sottolinea Cesare Bianchi, presidente della Pro Loco di Perticara – La Sagra vive grazie alla partecipazione di tante persone e il fatto che tra i nostri volontari ci siano ragazzi giovanissimi e persone che, nonostante i 92 anni, continuano a mettersi a disposizione, è motivo di grande orgoglio. È questa trasmissione di entusiasmo e di tradizioni tra generazioni diverse che rende speciale la nostra festa. A tutti i volontari va il nostro più sincero grazie”.



Dopo quattro domeniche, la Sagra si avvia dunque verso la conclusione della sua 38ª edizione. “Domenica sarà una giornata speciale perché chiuderemo un altro capitolo della storia della Sagra della Polenta. – conclude Cesare Bianchi – Invitiamo tutti a venire a Perticara per trascorrere con noi quest’ultima domenica, mangiare insieme, salutare i volontari e festeggiare il finale di questa edizione. Sarà il nostro modo di ringraziare tutti coloro che hanno scelto Perticara e hanno contribuito, con la loro presenza, a rendere ancora una volta viva la nostra comunità”.

