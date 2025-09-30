Femminicidio a Benevento, il figlio maggiore lavora a Rimini: apprensione per i fratellini scomparsi

Le ricerche dei ragazzi e la caccia all’uomo proseguono senza sosta

A Paupisi, in provincia di Benevento, Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa a colpi di pietra. (Vedi notizia) L’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, attualmente in fuga. La tragedia ha travolto i tre figli della coppia. Il maggiore, che vive e lavora a Rimini, appresa la notizia è partito immediatamente per raggiungere il paese natale. Più grave l’apprensione per i due fratelli adolescenti, di 15 e 16 anni, che questa mattina non si sono presentati a scuola e risultano irreperibili. Le ricerche dei ragazzi e la caccia all’uomo proseguono senza sosta.