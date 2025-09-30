Femminicidio nel Beneventano: donna uccisa a colpi di pietra, caccia al marito

Elisa Polcino, 49 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Paupisi. Irreperibili anche i due figli della coppia

Tragedia a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra, presumibilmente al culmine di una lite domestica.

Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, il presunto autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la moglie alla testa. L’uomo è attualmente in fuga ed è ricercato in tutta la zona.

Non si hanno notizie nemmeno dei due figli della coppia, che al momento risultano irreperibili. Non è chiaro se siano con il padre o se si trovino altrove.

A scoprire il corpo della donna è stata la suocera, che abita nella stessa villetta dei coniugi. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e localizzare il marito fuggitivo.