Femminicidio a Coriano, Domenica Spinelli ricorda Tania in Senato: “Non ci sono parole per un dolore così profondo”

La vicesindaca e senatrice di Fratelli d’Italia si è commossa durante l’intervento in Aula

Intervento commosso in aula al Senato della parlamentare di FdI e vicesindaca di Coriano, Domenica Spinelli che ha ricordato il femminicidio avvenuto ieri sera nel comune romagnolo in cui una donna sarebbe stata uccisa a martellate dall'ex marito. Invocando "una preghiera da tutti noi per Tania, donna e madre di due figli, e un forte abbraccio ai figli Perla e Thomas", la senatrice si è interrotta per la commozione.

Mai avrei immaginato di dover intervenire in quest'Aula per una tragedia come quella accaduta ieri sera nella mia città, Coriano di Rimini - ha premesso - Non ci sono parole che possono colmare un dolore così profondo. Il femminicidio è un reato gravissimo. Non mi stancherò mai di ripetere che ogni forma di violenza va contrastata e mai sottovalutata, anche e soprattutto quando avviene in famiglia".

Dopo aver espresso vicinanza alla famiglia della vittima, Spinelli ha ricordato che "il Parlamento in questi ultimi anni e, da ultimo, con l'istituzione dello specifico reato di femminicidio, ha fatto il suo dovere, ma evidentemente non basta. Oltre alle leggi, serve un cambio di passo di cui noi tutti dobbiamo sentirci responsabili. La prevenzione e l'attenzione alle nuove fragilità che la società ci impone dovranno guidarci nelle prossime scelte parlamentari". Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio si è unito, a nome del Senato, all'abbraccio per la famiglia.