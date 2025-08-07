Femminicidio a Foggia: donna uccisa a coltellate, si cerca l’ex compagno

Aveva denunciato l’uomo ed era protetta dal Codice Rosso. Inutili i soccorsi: la vittima è morta prima dell’arrivo della polizia

Una donna di 46 anni, di origini marocchine e residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la vittima aveva precedentemente denunciato l’ex compagno, suo connazionale, ed era inserita nel percorso di tutela previsto dal Codice Rosso.

La donna viveva da sola in un appartamento situato nel centro storico della città. Il suo corpo è stato ritrovato a pochi metri dall’abitazione, riverso in strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito le sue grida durante il tentativo di fuga dall’aggressore.

Secondo una prima ricostruzione, la 46enne si sarebbe accorta della presenza del suo ex compagno e avrebbe fatto in tempo a contattare le forze dell’ordine. Tuttavia, quando la polizia è arrivata sul posto, per lei non c’era più nulla da fare.

L’uomo è attualmente ricercato. Le indagini sono in corso per rintracciarlo e chiarire le dinamiche dell’omicidio.