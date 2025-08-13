Femminicidio a La Spezia, si costituisce l’assassino

Uccide l’ex moglie a coltellate mentre era al lavoro: la donna aveva 54 anni, lui 57

Tragedia questa mattina, intorno alle 11, in una villa della provincia di La Spezia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex coniuge, un uomo di 57 anni, che l’ha raggiunta sul posto di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con tre fendenti al fianco, tutti mortali, mentre la donna stava svolgendo le sue mansioni domestiche presso l’abitazione. Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha immediatamente dato l’allarme.

Dopo l’omicidio, l’uomo è fuggito ma, circa un’ora più tardi, si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Ceparana, sempre in provincia di La Spezia, confessando quanto accaduto. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari dell’Arma e i soccorsi, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.