Femminicidio di Cristina Peroni: confermato l’ergastolo per Simone Vultaggio

La Cassazione respinge il ricorso della difesa: condanna definitiva per l’uomo che uccise la compagna a colpi di mattarello e coltello davanti al figlio neonato

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, 50enne di Rimini, che il 25 giugno 2022 uccise brutalmente la compagna Cristina Peroni, 33 anni, a colpi di mattarello e coltello nell'abitazione di famiglia, alla presenza del figlio di sei mesi.

Il ricorso della difesa è stato ritenuto ammissibile ma respinto nel merito. Già in primo grado e in appello Vultaggio era stato condannato per omicidio volontario aggravato da futili motivi, crudeltà e contesto familiare.

Il femminicidio era stato definito “annunciato”: la coppia era in crisi e Cristina era rientrata da poco da Roma. Vultaggio, rimasto accanto al corpo senza tentare la fuga, non è stato ritenuto incapace di intendere e volere. Si chiude così un lungo processo, segnato da profondi drammi familiari.