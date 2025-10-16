Femminicidio di Milano: Soncin resta in silenzio davanti al gip. La legale: “Non è lucido"

A casa sua trovati altri dieci coltelli

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, avvenuto a Milano. L’uomo è stato interrogato questa mattina dal gip Tommaso Perna, ma ha scelto la linea del silenzio, come già aveva fatto subito dopo l’arresto.

Soncin era stato ricoverato in ospedale dopo aver inscenato un tentativo di suicidio, e attualmente si trova in isolamento. La sua difesa è ora affidata all’avvocata Simona Luceri, che ha sostituito la legale d’ufficio. «Non è lucido, non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto», ha dichiarato la nuova legale, sottolineando lo stato di forte confusione dell’indagato.

Nel frattempo, gli investigatori hanno effettuato ulteriori perquisizioni nell’abitazione dell’uomo a Cervia, dove sono stati rinvenuti altri dieci coltelli. Gli inquirenti stanno valutando se le armi possano avere rilevanza ai fini dell’indagine.

La decisione del gip sulla convalida dell’arresto e sulle eventuali misure cautelari è attesa entro la giornata di oggi.