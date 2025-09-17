Femminicidio Matteuzzi: violentata a vent'anni dall'uomo conosciuto in chat

Confermato l'ergastolo all'ex

Si erano conosciuti a luglio in una chat su Telegram. Poi avevano deciso di incontrarsi ma il primo appuntamento per una ventenne si è trasformato in un incubo: l'uomo l'ha minacciata con un coltello, ha tentato di rapinarla e l'ha stuprata. La giovane, picchiata e chiusa nella macchina dall'uomo, è riuscita a sferrare un pugno all'aggressore, a liberarsi e a fare un video dell'auto mentre il 38enne si allontanava. L'uomo, ora a San Vittore, era stato già condannato 'per fatti analoghi'. Ergastolo confermato invece in Cassazione per l'ex di Alessandra Matteuzzi, massacrata a calci, pugni e martellate nel 2022 a Bologna. La famiglia della vittima: 'Finalmente giustizia, Giovanni Padovani è un assassino e l'ha uccisa ferocemente'.