Femminicidio nel Veronese: donna uccisa a coltellate dal compagno

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. In corso i rilievi nella casa di Castelnuovo del Garda

Tragedia nella notte in un’abitazione del comune veronese, dove una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno. La vittima, una cittadina brasiliana, sarebbe stata aggredita all’interno della casa in cui viveva con l’uomo.

L’autore del delitto, secondo quanto si è appreso, è già stato arrestato dai carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona, dovranno ora chiarire i motivi alla base dell’aggressione e definire le circostanze del femminicidio che ha sconvolto la comunità di Castelnuovo del Garda.