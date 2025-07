Ferie ai supplenti: il tribunale dà ragione ai docenti precari

Due sentenze a Rimini riconoscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute

Due sentenze del tribunale di Rimini hanno riconosciuto ai docenti supplenti il diritto a ricevere un’indennità economica per le ferie non godute negli anni passati. I sindacati Cisl e Uil parlano di vittoria e prevedono decine di nuovi ricorsi, soprattutto nel riminese, dove molti dirigenti scolastici avrebbero applicato male le norme, negando le ferie ai precari. Il tribunale ha chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni (come Natale o Pasqua) non possono essere automaticamente considerati ferie. In un caso, un docente ha ottenuto 5.000 euro di arretrati. I sindacati promettono battaglia per il rispetto dei diritti contrattuali di tutto il personale scolastico.