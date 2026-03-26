Ferie dei docenti precari, vittoria del sindacato: in arrivo rimborsi per migliaia di euro

Uil Scuola Rimini: "Una vittoria su tutta la linea che ristabilisce equità e dignità per il personale scolastico della provincia"

"Una vittoria su tutta la linea che ristabilisce equità e dignità per il personale scolastico della provincia". Così la Uil Scuola Rimini annuncia con soddisfazione l’esito positivo di una serie di ricorsi, che sta portando a diversi lavoratori precari migliaia di euro "indebitamente sottratti negli anni precedenti". Al centro della contesa, due pilastri dei diritti contrattuali: la Carta del Docente e la monetizzazione delle ferie non godute.

"Non è solo una questione economica, è una questione di giustizia - dichiara con fermezza Costantino Scamperti, Segretario Generale UilScuola Rimini - ma grazie all'instancabile lavoro dei nostri legali Domenico Naso e Cinzia Ganzerli e alla determinazione del sindacato, stiamo vedendo i frutti di una battaglia legale necessaria. Lo Stato non può continuare a risparmiare sulle spalle di chi garantisce il funzionamento della scuola pubblica",

"L'azione del sindacato è stata capillare, colpendo le inadempienze dell’amministrazione e ottenendo rimborsi immediati che, in questi giorni, stanno finalmente comparendo sui portafogli digitali dei ricorrenti. La vittoria su Carta del Docente e Ferie non godute è solo la punta dell'iceberg. Invitiamo tutti i lavoratori del comparto, precari e di ruolo, a non restare a guardare e a unirsi alla nostra comunità per far valere i propri diritti", prosegue Scamperti, che invita i colleghi in attesa di regolarizzare la propria posizione a consultare il sindacato.

"Il sindacato è forte se siamo in tanti. Ogni sentenza vinta è un mattone in più per la costruzione di una scuola più giusta", chiosa.