Fermati all'aeroporto “Fellini” mentre tentavano di imbarcarsi fingendosi sudcoreani

Due cinesi arrestati con documenti tarocchi diretti a Londra

Due cittadini cinesi di 54 e 21 anni sono stati arrestati mercoledì pomeriggio all’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini mentre tentavano di imbarcarsi per Londra con passaporti falsi. I due, giunti dalla Spagna e spacciatisi per sudcoreani, contavano di eludere l’obbligo di visto sfruttando la normativa britannica più favorevole per i viaggiatori coreani.

Il piano è stato però smascherato dagli agenti della Polizia di frontiera durante i controlli sui voli da e per Paesi extra Ue. Dopo l’arresto, il processo per direttissima si è concluso con una condanna a un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa. A difendere i due imputati è stata l’avvocata Sonia Giulianelli.