Fermato con il taser dopo un’aggressione: 57enne muore in ambulanza a Olbia

La Procura di Tempio Pausania apre un fascicolo per chiarire le cause del decesso

Un uomo di 57 anni, originario di Sassari, è morto nella notte tra sabato e domenica mentre veniva trasportato in ambulanza all’ospedale di Olbia. Poco prima era stato fermato dai carabinieri con l’utilizzo del taser, dopo aver aggredito alcuni passanti e gli stessi militari nel quartiere di Santa Mariedda.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione e stava creando panico tra i residenti della zona. All’arrivo della pattuglia, avrebbe reagito con violenza, costringendo i carabinieri a ricorrere all’arma a impulsi elettrici per immobilizzarlo.

Dopo essere stato bloccato, il 57enne è stato affidato alle cure del personale del 118. Durante il trasporto in ospedale, però, ha accusato un arresto cardiaco: nonostante i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per accertare le circostanze del decesso e stabilire se vi sia un nesso tra l’utilizzo del taser e la morte dell’uomo. Sul caso sono in corso indagini.