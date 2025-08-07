Fermato dopo furti di alcol e profumi, lancia una bottiglia contro i poliziotti: arrestato

Il giovane, 22 anni, è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e furto continuato

Ieri pomeriggio (mercoledì 6 agosto) un 22enne è stato arrestato a Rimini, per le ipotesi di reato di furto continuato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato con un coetaneo in zona stazione ferroviaria: con loro avevano due zaini, risultati di proprietà del 22enne, e all'interno 6 bottiglie di alcolici e 20 prodotti di profumeria, merce risultata rubata da due attività commerciale di via XXIII Settembre. Durante le operazioni di identificazione, il 22enne ha dato in escandescenze, lanciando una bottiglia contro gli operatori: da qui l'arresto. Per i furti era già stata formalizzata denuncia dai titolari delle attività. L'altro giovane è stato identificato. Non è denunciato.



