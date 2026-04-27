Fermato in auto, nascondeva cocaina, marijuana e hashish: arrestato 30enne a Riccione

L'uomo è apparso subito nervoso al controllo

Un 30enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Riccione con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in viale Verdi durante un controllo stradale nell’ambito del servizio straordinario del weekend del 25 aprile.

Il suo evidente nervosismo ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche. All’interno del veicolo e sulla persona sono state trovate dosi di cocaina e marijuana, oltre a 32 grammi di hashish già suddivisi e pronti per la vendita.

Il 30enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.