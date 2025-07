Fermato in scooter mentre telefona, senza patente e assicurazione: reagisce impugnando spray al peperoncino

L'uomo alla guida dello scooter è stato denunciato e sanzionato con maxi verbale da oltre 4000 euro

Momenti di concitazione ieri sera (lunedì 7 luglio) in zona Marina Centro, dove un 41enne residente a Riccione è stato fermato dalla Polizia Locale, che lo ha sorpreso mentre guidava uno scooter Yamaha ed era intento in una telefonata con lo smartphone. Dal controllo sono emerse altre cinque violazioni al codice della strada, oltre alla guida con lo smartphone: l’uomo conduceva lo scooter con una sola mano, senza aver mai conseguito la patente di guida, senza documenti identificativi, senza assicurazione e senza revisione. È salita la tensione e il 41enne ha affrontato a muso duro gli agenti, prima minacciandoli con il casco, poi puntando contro di loro uno spray al peperoncino. Da qui sono scattate le denunce per le ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti a offendere. Le sanzioni per le violazioni al codice della strada ammontano a 4659,50 euro.