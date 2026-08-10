Ferragosto a Cattolica, in piazza arriva Remember Disco Dance

Sabato 15 dalle 21.30 musica, show e coreografie in piazza Primo Maggio. L'ingresso è libero

Sarà una notte di musica e ballo quella di Ferragosto a Cattolica, dove sabato 15 agosto arriva in Piazza Primo Maggio il format Remember Disco Dance. L'appuntamento, a ingresso libero, prenderà il via alle 21.30 e porterà in piazza le atmosfere della dance, del pop e della disco degli anni '70, '80 e '90, rivisitate con sonorità contemporanee. Sul palco ci saranno il dj Andrea Falcetelli e la voce di Monika Kiss, accompagnati dal corpo di ballo guidato dalla coreografa Ezzy Moore. Musica, coreografie, luci, costumi e spettacoli si uniranno per trasformare la piazza in una vera pista da ballo sotto le stelle.

Tra i brani proposti anche la nuova versione di "Send Me an Angel" dei Real Life, realizzata da Falcetelli e Kiss e pubblicata dalla francese Happy Music. Il brano, originariamente uscito nel 1989, viene riproposto con un arrangiamento aggiornato, mantenendo però la melodia che lo ha reso celebre.



Il progetto Remember Disco Dance è nato nelle Marche nel 2017 e negli anni ha portato il proprio spettacolo in numerose piazze del Centro Italia e non solo. Un format che punta soprattutto sul coinvolgimento del pubblico, trasformando gli spettatori nei veri protagonisti della serata.

"Ogni sera cambia qualcosa, non sempre il pubblico risponde allo stesso modo. Anche chi ha grande esperienza, nel tempo, migliora e capisce meglio le esigenze del pubblico", spiegano Falcetelli e Kiss. "Le persone hanno davvero voglia di ballare. Dopo una nostra serata spesso tornano a casa stanche perché non lo facevano da tempo. I veri protagonisti non siamo certo noi artisti sul palco, sono loro".

A completare lo spettacolo ci sarà una produzione fatta di impianto audio, ledwall, luci ed effetti speciali, pensata per ricreare nelle piazze l'atmosfera delle grandi serate in discoteca.

"Abbiamo iniziato a proporre questi eventi nel lontano 2017, da allora il successo è stato sempre crescente", racconta Falcetelli.



