Ferragosto a Riccione, controlli della Polizia locale: tre arresti

Controlli rafforzati anche a Misano e Coriano durante la settimana di Ferragosto: oltre cento persone verificate, cinque patenti ritirate e droga sequestrata

Riccione ha trascorso la settimana di Ferragosto con un presidio rafforzato della Polizia locale. Gli agenti del Comando intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione di concerti, eventi e manifestazioni, lavorando a supporto delle altre forze dell’ordine. Il bilancio comprende tre arresti, oltre cento persone controllate, cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e due segnalazioni alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti.

Uno degli interventi è scattato dopo la segnalazione di un tentativo di furto con violenza sulle cose. Gli agenti hanno rintracciato un cittadino tunisino, J.I., riconosciuto dalla persona offesa. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un portafogli contenente denaro e documenti intestati ad altre persone, risultato rubato a Cervia due giorni prima. Con sé aveva anche un coltello. Al momento dell’identificazione avrebbe opposto resistenza agli agenti. Il fotosegnalamento ha inoltre permesso di accertare un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma per reati commessi quando era minorenne. Dopo il processo per direttissima al Tribunale di Rimini, l’uomo è stato trasferito nell’istituto penale minorile di Bologna.

Un secondo episodio ha portato all’arresto in flagranza di due persone, entrambe residenti nel Modenese e di nazionalità marocchina, accusate di aver derubato un turista del portafoglio e dello smartphone. Un equipaggio della Polizia locale ha notato la scena e si è messo all’inseguimento. I due sono stati bloccati tra la spiaggia e viale Milano, nonostante i tentativi di resistenza. Per il minorenne E.H.Y., già coinvolto in precedenti episodi analoghi, la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto l’accompagnamento in un centro di prima accoglienza. Il maggiorenne S.Y. è stato invece sottoposto all’obbligo di dimora in un comune delle colline modenesi, con divieto di allontanamento, in attesa dell’udienza fissata per ottobre.

I controlli sono proseguiti anche sulle strade, soprattutto durante la notte e nelle zone collinari. Cinque conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e hanno visto ritirarsi la patente. Nel corso delle verifiche sono state inoltre sequestrate modiche quantità di cocaina, ketamina, marijuana e Mdma. Per due persone è scattata la segnalazione alla Prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo di sicurezza ha accompagnato per tutta la settimana gli appuntamenti di Ferragosto, con controlli concentrati nelle aree più frequentate e lungo le principali vie di accesso. Un’attività svolta dalla Polizia locale in coordinamento con le altre forze dell’ordine, mentre la Riviera viveva i giorni di maggiore afflusso dell’estate.