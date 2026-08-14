Ferragosto a Riccione, due serate di musica e spettacolo in piazzale Roma

Questa sera gli Eiffel 65, fuochi d’artificio e dj set. Sabato 15 agosto spazio a Nostalgia 90, per un viaggio tra le hit dance degli anni Novanta

Due giorni di musica, spettacolo, fuochi d’artificio e pura gioia di condividere l’estate. Riccione è pronta per festeggiare il Ferragosto con due serate a ingresso libero, all’insegna del divertimento e dell’allegria sulle note travolgenti delle hit mondiali che hanno fatto ballare e cantare generazioni intere.

Si parte questa sera venerdì 14 agosto: dalle 21 piazzale Roma si accende con un pre-show coinvolgente che, alle 21:45, lascia il palco a una vera e propria leggenda della musica italiana nel mondo, gli Eiffel 65.

Icone assolute della dance mondiale – forti di oltre 15 milioni di dischi venduti, premi internazionali e persino una nomination ai celebri Grammy Awards – la band è pronta a far cantare e scatenare la piazza. Impossibile stare fermi quando partiranno i primi inni generazionali come Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven. Successi che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo e che stasera faranno cantare a squarciagola e ballare migliaia di persone di ogni età, dai nostalgici della prima ora fino ai giovanissimi che quei ritmi li hanno scoperti sui social.

A seguire il cielo di Riccione si illuminerà con un grande spettacolo di fuochi d’artificio. La festa poi continuerà con l’after party firmato dai dj Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona, tre maestri della consolle pronti a tenere altissima la temperatura della festa.

Ma la festa non finisce qui. Il palco di piazzale Roma si accende di nuovo sabato 15 agosto per il secondo capitolo del Ferragosto firmato Riccione. Dalle 21:45 la piazza sarà travolta dall’energia, dai colori e dalle vibrazioni di Nostalgia 90, il celebre show e dj set itinerante interamente dedicato alle pietre miliari e alla cultura pop-dance dell’ultimo decennio del secolo scorso.





