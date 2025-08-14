Ferragosto, a Rimini e Riccione musica prolungata fino alle 2

Per il weekend di Ferragosto, intensificati i pattugliamenti della Polizia Locale

I Comuni di Rimini e Riccione, per Ferragosto, hanno emanato un'ordinanza con deroga sugli orari limite delle manifestazioni musicali. La musica potrà così essere suonata fino alle 2 di notte e non fino alle 23.30. Quella di Rimini è in vigore nella notte tra il 14 e il 15 agosto, quella di Riccione anche per le due notti successive. A Rimini la Polizia Locale intensificherà i controlli, con 60 agenti e 9 ufficiali impegnati al giorno in quattro turni, tutto in sinergia con le forze dell'ordine. Già da questa mattina (giovedì 14 agosto) è partito il presidio delle strade, sia in zona mare che nelle arterie principali di collegamento, comprese le uscite dall'autostrada.