Ferragosto a Rimini, tutto esaurito sfiorato: ecco gli appuntamenti

Dai fuochi d’artificio alla Messa all’alba, passando per cultura, feste, sport e visite guidate

Dai fuochi d'artificio che illuminano la costa alla Santa Messa all'alba in spiaggia, dal Ferragosto della cultura ai 15 chilometri di feste dei Comitati Turistici, dalle visite alla scoperta della memoria della città fino alle nuove esperienze sportive tra alba e tramonto: ecco la Top 10 di cosa fare a Rimini per vivere al meglio il lungo weekend di Ferragosto. Dall’alba al tramonto, dalla spiaggia al centro storico.

“I dati sull’occupazione alberghiera degli hotel del Comune di Rimini presenti sulla piattaforma HBenchmark – commenta Coralie Delaubert di Visit Rimini - indicano per agosto un’occupazione complessiva dell’83%, un punto percentuale in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In vista di Ferragosto, l’occupazione supera già il 90% ed è ancora in crescita, con l’obiettivo del sold-out. Positivo anche il dato del weekend legato alla visita del Papa, che raggiunge attualmente l’85%, due punti in più rispetto al 2025. Il mercato internazionale si conferma consolidato, con una presenza particolarmente significativa nella prima e nell’ultima settimana di agosto. Anche settembre presenta al momento previsioni positive, con un’occupazione acquisita di alcuni punti percentuali superiore allo scorso anno, confermando il progressivo allungamento della stagione turistica”.

1. Fuochi d'artificio sul mare

Il cielo sopra il litorale riminese si accende più volte nella settimana di Ferragosto. Si prosegue giovedì 13 agosto, alle 22.30, ai bagni 138-140 di Miramare. Il gran finale è sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, alle 23.30 a Torre Pedrera, con doppio punto di lancio dai bagni 60 e 64.

2. Santa Messa all'alba in spiaggia

È il momento più suggestivo della giornata di Ferragosto: la celebrazione sulla battigia di piazzale Boscovich, presieduta dal Vescovo di Rimini, con inizio legato al sorgere del sole, intorno alle 5.45. La spiaggia libera si trasforma per l'occasione in un luogo di raccoglimento e spiritualità che richiama ogni anno centinaia di persone di tutte le età, per un momento di pace e riflessione con il sole che sorge sul mare a fare da cornice. Ingresso libero.

3. Dire, mare, mangiare

Dal 14 al 16 agosto piazzale Kennedy e il Parco del Mare, a Marina Centro, diventano il palcoscenico dei sapori a km zero con la nuova edizione della tre giorni promossa dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. In programma degustazioni guidate, incontri con esperti e produttori, momenti dedicati ai vini del territorio e all'olio extravergine riminese, proposte di street food tipico, cene a tema, attività per famiglie e musica dal vivo. Appuntamento dalle 21, ingresso gratuito (degustazioni a pagamento).

4. Ferragosto della cultura

La settimana di Ferragosto è anche l'occasione per scoprire, o riscoprire, i musei e le mostre della città, con tre proposte da non perdere.

I Musei aperti tutta la settimana. Le porte dei musei cittadini restano aperte anche il 15 agosto (orari: da martedì a domenica 10-13 e 16-19, mercoledì anche 21-23). Al Museo della Città “Luigi Tonini” è possibile visitare “Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio”: dopo il restauro e le esposizioni di Venezia e New York, la Pietà riminese di Giovanni Bellini è tornata in città, in dialogo con il San Sebastiano di Andrea Mantegna, proveniente dalla Galleria Franchetti di Ca' d'Oro.

Estate Contemporanea ai Palazzi dell'Arte. La dimora storica ospita due mostre: Summer Dream, personale del pittore riminese Luca Giovagnoli a cura di Valentina Ciarallo, e Sailing to Byzantium. 6 Artists from New York, a cura di Richard Milazzo, con opere di Donald Baechler, Ross Bleckner, Peter Halley, Vik Muniz, Peter Nagy e Walter Robinson. Ingresso gratuito dal martedì alla domenica (10-13 e 16-19), con apertura serale anche il mercoledì fino alle 23.

Cartoon Club & RiminiComix. Sono gli ultimi giorni per visitare le mostre legate al Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games, giunto alla 42ª edizione: fino a domenica 16 agosto si può ammirare a Castel Sismondo la mostra omaggio a Spider-Man, mentre al Museo della Città restano aperte fino al 30 agosto “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro”, “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole” e “Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi”.

5. I 15 km di festa da Torre Pedrera a Miramare

È il lungo filo che unisce le iniziative dei Comitati Turistici lungo tutta la costa riminese: mercatini, musica dal vivo e animazione ininterrotta per l'intero weekend di Ferragosto. Da Miramare, con musica e karaoke dal 13 al 16, a Viserba, con lo Sganassau Cabaret e il Viserba Day Fest, da Bellariva, con le sonorità di Fuera Satellite, a Torre Pedrera, con la parata musicale “Mare Anni '80”, fino a Rivabella e Rivazzurra, dove non mancano mercatini serali e artisti di strada: un mosaico di appuntamenti per vivere il litorale a ogni ora della sera.

6. Ferragosto attivo: alba, sport e benessere

Non solo notti di festa: a Rimini il Ferragosto si vive anche nelle prime luci del giorno. Tra le esperienze più originali c'è l'eFoil, la tavola da surf elettrica dotata di un'ala idrodinamica che consente di sollevarsi sopra la superficie del mare: a San Giuliano Mare, nella Baia di Rimini, l'appuntamento con l'eFoil vola letteralmente dall'alba al tramonto, tra tecnologia, sostenibilità e un punto di vista inedito sulla Riviera. E ancora: il SUP all'alba, le sessioni SunRise e SunSet Flow: tante occasioni per vivere il mare anche fuori dagli orari serali. Al Chiringuito 100 "Bagno Sonoro: l'alba con l'arpa" nelle giornate del 13, 19 e 26 agosto, il suono dell'arpa accompagnerà il sorgere del sole, creando un'atmosfera magica e rilassante, seguita da una colazione a buffet per tutti i partecipanti

7. Rimini, i luoghi della memoria partigiana

Dal 14 al 16 agosto la città ricorda l'82° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri con un ciclo di visite guidate gratuite. Venerdì 14 agosto, alle 18.30, il percorso parte da via Gervasoni, nei pressi dell'abitazione del partigiano Mario Capelli, e si snoda tra le vie del centro storico fino all'Arco d'Augusto; le visite sono poi replicate, con partenza dall'Arco d'Augusto, venerdì 14 agosto alle 21, sabato 15 agosto alle 21 e domenica 16 agosto alle 19. Prenotazione obbligatoria su Ticketlandia, fino ad esaurimento posti.

8. I concerti: dal Ferragosto dei Superflash al tramonto con Sergio Casabianca

La musica dal vivo accompagna tutta la settimana. Il 15 agosto, alle 21, l'Area Eventi Settebello a7b ospita il Concerto di Ferragosto dei Superflash, tra grandi hit e ingresso libero. Il 16 agosto, al Parco degli Artisti, va invece in scena il Concerto al tramonto “Italia, un Alfabeto di Note!”, con Sergio Casabianca ed EOS Quartet, che rendono omaggio alla grande canzone d'autore italiana.

9. Teatro Itinerante al Teatro Galli

Il 17 e il 18 agosto, dalle 18 alle 21, il Teatro Galli apre le porte a un'esperienza immersiva e sorprendente, nell'ambito del festival Le città visibili, giunto alla XIV edizione: una performance che conduce il pubblico alla scoperta degli spazi più nascosti del teatro, quelli pubblici e quelli più privati. Ingresso libero.

10. Swing Out Summer ai Giardini dei Palazzi dell'Arte

Il 14 agosto, perfetto anche come antipasto al weekend di Ferragosto, la Savoy Jazz Band e le scuole di lindy hop del territorio, in collaborazione con Rimini Jazz Club e Circle 05 school dance, trasformano il giardino in una pista da ballo a cielo aperto: musica jazz dal vivo, danza swing e un'atmosfera unica sotto le stelle. Ore 21.30, ingresso libero.