Ferragosto a Rimini, una settimana di eventi dall’alba al tramonto

Fuochi d’artificio, concerti, teatro, cinema, gastronomia e appuntamenti per famiglie

Dall’alba al tramonto ecco cosa fare a Rimini per vivere uno dei momenti più attesi dell’estate. A partire dai fuochi d’artificio sul mare che si possono vedere il 10 agosto tra Marebello e Rivazzurra, il 13 agosto a Miramare e il 15 agosto a Torre Pedrera con doppio punto di lancio al bagno 60 e 64.



Lunedì 10 agosto si conclude al Grand Hotel l’edizione 2026 de La Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di incontri condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che chiude con ospiti del mondo dell’informazione e delle istituzioni e con il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.

Sempre lunedì 10 agosto, ma questa volta accompagnando il pubblico in un viaggio tra i grandi temi eterno dell’esistenza umana, si chiude il ciclo di appuntamenti che ha registrato un successo straordinario Omero sotto le stelle al Teatro Galli, con la professoressa Marinella De Luca che parlerà di Sogni, ombre, presagi. Il sottile confine tra umano e divino.





Prosegue per tutta la settimana il festival Le città visibili, giunto alla XIV edizione, con spettacoli teatrali, concerti e performance che animano diversi luoghi della città. Tra gli appuntamenti in programma, il 16 agosto alla Corte degli Agostiniani va in scena ‘Fabbrico’. Storia di un paese antifascista, mentre il 17 e 18 agosto il Teatro Galli ospita ‘Teatro Itinerante’, esperienza immersiva che conduce il pubblico alla scoperta degli spazi più nascosti e suggestivi del teatro.



Continua alla corte degli Agostiniani la rassegna estiva di Cinema sotto le stelle, promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini, che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli in un’arena di immagini, storie e visioni.



Mercoledì 12 agosto il centro storico è protagonista con il tradizionale Gran Concerto di Mezza Estate della Banda Città di Rimini insieme al Coro Amintore Galli all’Arena degli Agostiniani, mentre il Giardino dei Palazzi dell’Arte ospita una serata di Rimini, che storia! dedicata alle più importanti imprese sportive cittadine.

Per le famiglie torna il festival di teatro di figura Pane Burro & Burattini al Museo e come ogni mercoledì, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night, accompagnata dalla cena diffusa del Mercato Coperto La Magnèda, dai mercatini dell’artigianato e dagli appuntamenti culturali di Esco in Scarana al Borgo San Giuliano.

L'Area Eventi Settebello a7b propone una settimana di appuntamenti tra musica dal vivo, incontri culturali e teatro: dai concerti jazz, blues e pop di Stefano Villani & Friends (10 agosto), agli incontri del Circolo Ermeneutico e di Storie in Vinile dedicati a Bruce Springsteen (11 agosto), passando per i live dei Looser Baby 4et (12 agosto) e del Sam Paglia Trio (13 agosto). Il programma prosegue con la Country Night (14 agosto), il concerto di Ferragosto dei Superflash (15 agosto), il live al tramonto dei Blitz per la rassegna Sound Valley (16 agosto), un nuovo appuntamento di Storie in Vinile dedicato a Fabrizio De André (17 agosto) e si conclude con lo spettacolo teatrale Ogni bellissima cosa (18 agosto).

Venerdì 14 agosto, ai Giardini dei Palazzi dell’Arte è protagonista Swing Out Summer con la Savoy Jazz Band e le scuole di lindy hop del territorio.

Sul Litorale, dal 14 al 16 agosto piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano invece il cuore di Dire, mare, mangiare, la grande festa dei sapori del territorio tra degustazioni, street food, incontri e musica a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, mentre già dal 13 agosto Piazzale Fellini ospita Arte e Gusto, con stand enogastronomici, food truck e musica dal vivo.



Al porto, il 15 agosto, giorno di Ferragosto, si apre all’alba con la tradizionale Santa Messa al Mare celebrata sulla battigia della spiaggia riminese.



Per tutto il fine settimana le località balneari si animano con il programma di Cento Giorni in Festa: Miramare propone musica, karaoke e mercatini dal 13 al 16 agosto; in piazza Pascoli a Viserba è invece in programma una nuova serata dello Sganassau Cabaret con il Duo Torri (venerdì 14 agosto), mentre per Ferragosto si festeggia con il Viserba Day Fest; Bellariva accoglie il pubblico con le sonorità di Fuera Satellite; Torre Pedrera organizza le serate Aspettando il Ferragosto e la colorata Parata musicale anni ‘80; Rivabella propone musica dal vivo e spettacoli; mentre Rivazzurra ospita mercatini serali e artisti di strada lungo la spiaggia.

Al Parco degli Artisti Sergio Casabianca festeggia il proprio compleanno con un concerto dedicato agli anni Sessanta (11 agosto), mentre mercoledì 11 agosto arriva la comicità di Uccio De Santis. Venerdì 14 agosto torna l’atmosfera delle storiche notti della Riviera con Remember Bandiera Gialla e domenica 16 agosto il Parco propone il concerto al tramonto Italia, un Alfabeto di Note!, con Sergio Casabianca ed EOS Quartet.



Da non perdere gli appuntamenti dedicati allo sport e al benessere come Fluxo Summer, SunRise e SunSet Flow, il SUP all’alba, il Campionato cittadino di Foot Table e le numerose attività organizzate sulle spiagge e nei parchi cittadini.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA



Fuochi d’artificio

lunedì 10 agosto ai bagni 107/108 tra Marebello e Rivazzurra

giovedì 13 agosto ai bagni 138-140 di Miramare

alle ore 22.30

sabato 15 agosto ai bagni 60 e 64 di Torre Pedrera alle ore 23.30





Fino lunedì 10 agosto 2026

Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Ultimo appuntamento del Ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Si conclude il ciclo con le interviste ad Agnese Pini direttrice editoriale delle testate del Gruppo QN (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), assieme all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, e Mauro Mambelli vice presidente di Confcommercio Emilia-Romagna.

Al termine un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, una realtà musicale nata per custodire e diffondere l’eredità artistica e umana del grande tenore modenese, una delle voci più straordinarie e amate della storia della musica. La direzione d’orchestra è affidata al Maestro Matteo Parmeggiani, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale ispirato al progetto Crossover Night. Lo spettacolo celebra il dialogo tra il grande repertorio lirico e la canzone d’autore italiana, rendendo omaggio alla tradizione del duetto, cifra distintiva dell’eredità artistica di Luciano Pavarotti e dello spirito del Pavarotti & Friends.

Ore 18.30. Ingresso libero senza prenotazione





dall'8 agosto al 25 settembre 2026

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Rassegna teatrale e musicale a cura di Tamara Balducci

Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci (XIV Edizione), che ospita artisti del panorama nazionale, portando delle serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. Un programma diffuso con 22 spettacoli, 2 produzioni internazionali, concerti, circo contemporaneo, laboratori aperti alla cittadinanza e installazioni.

Un percorso che mette in dialogo artisti e compagnie affermate, nuove realtà e giovani talenti, valorizzando luoghi, linguaggi e forme espressive diverse. Gli appuntamenti della settimana:

Il 16 agosto alle ore 21, alla Corte degli Agostiniani va in scena

Fabbrico. Storia di un paese antifascista

Uno spettacolo che parla di memoria e del nostro smemorato presente, in collaborazione con ANPI e Comune di Rimini

Il 17 e 18 agosto alle ore 18/21, al Teatro Galli va in scena

Teatro Itinerante

Una performance immersiva e sorprendente che conduce all’esplorazione dell’edificio teatrale, dei suoi spazi pubblici e di quelli più privati.

Ingresso libero Info: www.lecittavisibili.com

da giovedì 13 a domenica 16 agosto 2026

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Arte e Gusto

A cura del Comitato Turistico di Marina Centro AssoVespucci

Nella suggestiva cornice del Parco Fellini è ospitato un evento dedicato al gusto. Un appuntamento che unisce sapori e creatività in un’atmosfera vivace, perfetta per famiglie, turisti e appassionati.

Birra artigianale, stand enogastronomici e food truck provenienti da tutta Italia offrono un viaggio sensoriale attraverso specialità regionali e internazionali, reinterpretate in chiave gourmet o preparate nel pieno rispetto della tradizione.

Per accompagnare queste esperienze sensoriali, l'atmosfera è allietata da un programma musicale per accompagnare le diverse giornate della manifestazione, dalle 21.30 alle 23.30. Si parte giovedì e venerdì con i dj set, per poi proseguire sabato con l'energia di una live band che animerà la serata con musica dal vivo; infine, la domenica si conclude con una raffinata selezione di musica d'ambiente.

Orario: giovedì 13 agosto dalle 18 a mezzanotte; venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle 11.30 a mezzanotte.

Ingresso libero. Info: https://www.facebook.com/assovespucci/

14-16 agosto 2026

piazzale Kennedy e Parco del Mare - Rimini Marina Centro

Dire, mare, mangiare. Rimini

Una nuova edizione della tre giorni di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare di Rimini, il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per raccontare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita.

Un evento fatto di degustazioni guidate, incontri con esperti e produttori, momenti dedicati ai vini del territorio e all’olio extravergine riminese, proposte di street food tipico, cene tematiche, attività per famiglie e serate con musica dal vivo.

Ore 21 Ingresso gratuito. Degustazioni a pagamento.

Info: 342 7776231 [email protected]

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 26 agosto 2026

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 - centro storico

Agostiniani 2026 - Cinema sotto le stelle

Tornano “Gli Agostiniani”, la rassegna cinematografica estiva promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini, che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli in un’arena di immagini, storie e visioni. Un appuntamento estivo dedicato agli amanti del grande cinema in una delle location più suggestive della città. Gli appuntamenti della settimana:

>lunedì 10 agosto Cinema Revolution

Sentimental Value (Affeksjonsverdi) di Joachim Trier (Norvegia / Francia 2025, 133’)

>martedì 11 agosto Cinema Revolution

Primavera di Damiano Michieletto (Italia 2025, 110’)

> lunedì 17 agosto

La mia famiglia a Taipei (Zuǒpiēzǐ nǚhái) di Shih-Ching Tsou (Taiwan / USA 2025, 108’)

>martedì 18 agosto Cinema Revolution

Un semplice incidente (Yak taṣādof-e sāde)

di Jafar Panahi (Iran / Francia 2025, 105’)

Ore 21.30 Info: 0541.704494; 793640; 793824 (sera) www.facebook.com/cineteca.rimini



fino al 27 agosto 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L'estate dell'Area Settebello a7b FOOD&LIVE entra nel vivo a Rimini con una nuova settimana di appuntamenti che unisce spettacolo, musica dal vivo, teatro e riflessione culturale.

Dal 10 al 18 agosto il cartellone propone un ricco percorso tra musica, cultura e spettacolo: dai suoni jazz, blues e pop di Stefano Villani & Friends (10 agosto ore 21), passando per gli incontri del Circolo Ermeneutico (11 agosto ore 18.30) e i racconti musicali di Storie in Vinile dedicati a Bruce Springsteen (11 agosto ore 21) e Fabrizio De André (17 agosto ore 21).

Spazio anche alla sperimentazione musicale con i Looser Baby 4et (12 agosto ore 21), al soul-jazz del Sam Paglia Trio (13 agosto ore 21), alle atmosfere country della Country Night (14 agosto ore 21) e alle grandi hit degli anni 2000 con i Superflash (15 agosto ore 21), fino ai concerti al tramonto di Sound Valley con i Blitz (16 agosto ore 19.30). La settimana si conclude con il teatro emozionante di Ogni bellissima cosa, uno spettacolo intenso e coinvolgente che invita a riflettere sul valore della vita attraverso le sue piccole gioie quotidiane (18 agosto ore 21).

Ingresso libero Info: https://www.facebook.com/areasettebello



lunedì 10 agosto 2026

Teatro Galli - Rimini centro storico

Omero sotto le stelle

Sei serate per riscoprire Omero non come autore del passato, ma come straordinario interprete dell’animo umano, ancora capace di parlare alle inquietudini, ai desideri e alle speranze del nostro presente. Un percorso tra letteratura, mito e riflessione, alla scoperta dei grandi temi dell’esistenza.

Attraverso racconti, letture e commenti, Marinella De Luca accompagna il pubblico in un viaggio tra i grandi temi dell’esistenza umana: il coraggio e la fragilità, il dolore e la speranza, gli affetti, il sorriso, il mondo femminile e il rapporto tra umano e divino. Gli appuntamenti della settimana:

>lunedì 10 agosto

Sogni, ombre, presagi

Il sottile confine tra umano e divino

Ore 21 Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/eventi/omero-sotto-stelle

tutti i lunedì fino al 17 agosto 2026

piazza Pascoli - Viserba Rimini

I Lunedì di Viserba

Torna a Viserba il ciclo di incontri dedicato al tema “Le strutture di peccato che creano povertà e disuguaglianze estreme”, offrendo momenti di riflessione, approfondimento e spettacolo.

Il 10 agosto il Prof. Stefano Zamagni approfondisce il tema del peccato sociale e delle sue strutture, soffermandosi sulle dinamiche di ingiustizia e oppressione che si radicano nelle istituzioni, nelle leggi, nell’economia e nella cultura.

Infine, il 17 agosto, il Prof. Maurizio Ambrosini conclude la rassegna con un incontro intitolato “L’accoglienza incomincia dallo sguardo. Immigrati e rifugiati oltre le polemiche”, proponendo una riflessione sull’accoglienza e sul superamento dei conflitti nel dibattito pubblico.

Ore 21. Ingresso libero



dal 3 al 14 agosto 2026

Bagni Libra 62 - 63/A - 64 - 65, via Lungomare Di Vittorio 8B – Rimini

Torneo di bocce

33esima edizione del Pallino D'Oro e Master individuale maschile e femminile

La tradizionale gara sportiva di bocce 'Il Pallino d'oro' torna a Rimini per la 33° edizione, a cui partecipano 40 giocatori divisi per categoria.

In contemporanea, come di consueto, i bagni Libra organizzano un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce, provenienti da tutte le regioni. L'evento si svolge lunedì 10 agosto durante l'intera giornata.

Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D , Amatori e non tesserati. Anche i turisti e appassionati dell'attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

La finalissima della cat. A sarà disputata lunedì 10 agosto alle ore 22. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23 circa.

Orario partite: dalle 21 alle 24 Info: 338 6104321



martedì 11 agosto 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

I colori della tempesta

Per la rassegna FICE Accadde Domani 2026 dedicata al cinema italiano è in programma ‘I colori della tempesta’, di Roberto Dordit con Simone Liberati, Antonio De Matteo, Lia Grieco, Giulio Neglia e Victor Carlo Vitale. 19 ottobre, 1943.

I nazisti vogliono raccogliere le opere dei musei italiani e spedirle a Berlino. In particolare, dalle Gallerie dell’Accademia veneziane proviene un dipinto che il Führer vuole per sé, e che gli italiani hanno nascosto. Salto indietro nel tempo al settembre 1939: su consiglio dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, il ministro Giuseppe Bottai ha dato il via all’Operazione Salvataggio: vuole che sia messo al sicuro il patrimonio artistico italiano in ricoveri segreti al riparo dalle bombe (e dalle mire predatorie dei tedeschi), e affida il compito al Soprintendete ai beni culturali Pasquale Rotondi. Rotondi sceglie due destinazioni, la Rocca di Sassocorvaro e il palazzo dei principi Carpegna, entrambi nel marchigiano.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/icoloridellatempesta-2/

martedì 11 agosto 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Sorridolibero festeggia… il compleanno di Sergio Casabianca!

Concerto Anni ’60 con Sergio e i Doctor Luba al Parco degli Artisti

Una serata di festa, musica e divertimento offerta da Sorridolibero e dal suo presidente Sergio Casabianca, che ha scelto di festeggiare al Parco degli Artisti con tutti i fan un compleanno speciale.

Insieme ai Doctor Luba, Sergio farà cantare gli ospiti, ridere ed emozionare, per un evento all'insegna della musica, dello spettacolo, ma soprattutto della voglia di stare insieme e socializzare.

L'evento è gratuito ma quanto eventualmente sarà raccolto da offerte libere sul posto, sarà destinato alla realizzazione dei progetti sociali di Sorridolibero.

Ore 21.00 Ingresso gratuito Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



martedì 11 agosto 2026

Giardini - Centro Commerciale Le Befane, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Prenota la visita all’Apiario

Visite all'apiario organizzate in collaborazione con Apicolturaurbana.it e Le Befane Shopping Centre.

Questa iniziativa offre a tutti l'opportunità di conoscere da vicino questi preziosi insetti, considerati sentinelle silenziose che, collaborando con la flora, contribuiscono al miglioramento dell'ambiente in cui viviamo. La visita comprende la scoperta delle arnie, la raccolta del miele e il controllo dello stato di salute del nido.

La durata della visita è di circa 30 minuti. Ogni persona può prenotare un massimo di 3 posti per un totale di 50 partecipanti. Al momento della prenotazione, è necessario specificare l'età di ogni partecipante. Prenotazione sul sito di riferimento.

Ore 17 Ingresso gratuito Info: www.lebefane.it/2026/05/23/prenota-la-visita-allapiario-2/



mercoledì 12 agosto 2026

Rimini, Arena degli Agostiniani, via Cairoli

Concerti d'Estate 2026

Banda Città di Rimini: Gran concerto di mezza estate

“Rimini non dimentica la solidarietà: Il Grande Melodramma”

Nella suggestiva cornice dell'Arena Agostiniani, la Banda città di Rimini si esibisce nel tradizionale concerto estivo.​Sul palco, la Banda Città di Rimini diretta dal M° Jader Abbondanza e il Coro Amintore Galli, diretto dal M° Marcello Mancini, sono accompagnati da due ospiti d'eccezione: la splendida voce del soprano Elisa Luzi e l'emozionante timbro del tenore Alessandro Moccia, che insieme regaleranno un viaggio indimenticabile tra le arie più celebri e le melodie più amate.​L'evento è realizzato in preziosa collaborazione con ISAL Rimini e CSV (Centro Servizi Volontariato), per una serata in cui la cultura diventa vicinanza e sostegno.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

mercoledì 12 agosto 2026

Rimini, Giardino dei Palazzi dell’Arte

Rimini, che storia!

“RiminiSport: momenti e risultati leggendari di una città di provincia

Andrea Cicchetti, Marco Bedetti, Alberto Crescentini, Eddy Orrizzi, Elio Pari, Carlo Ravegnani

Serata dedicata alle pagine più significative della storia sportiva riminese. Attraverso immagini e documenti d'archivio vengono ricordati atleti, società ed eventi che hanno portato il nome della città alla ribalta nazionale e internazionale. Un focus particolare sarà riservato al cinquantenario della vittoria della Coppa dei Campioni di baseball conquistata dalla Derbigum, una delle imprese sportive più importanti della storia cittadina.

Organizzato dall’Associazione Rimini Sparita in collaborazione con Betty Miranda

Ore 21. Info: www.facebook.com/riminisparita



mercoledì 12 agosto 2026

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Pane Burro & Burattini

Festival diffuso di teatro di figura e animazione al Lapidario del Museo della Città

Gli spettacoli sono pensati per accompagnare le serate d’estate con storie, personaggi e atmosfere capaci di coinvolgere bambini, famiglie e appassionati.

Mercoledì 12 agosto appuntamento con Lagrù Teatro e lo spettacolo “Il mio amico Dino”, un racconto teatrale pensato per il pubblico dei più piccoli.

Ultimo appuntamento mercoledì 26 agosto 2026 con il Teatrino dello Sguardo, protagonista dello spettacolo “Michelina e la strega”.

Ore 21.30 Ingresso libero





mercoledì 12 agosto 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Stasera con UCCIO

Noto spettacolo comico e teatrale di Uccio De Santis. È un mix esplosivo di monologhi, gag irresistibili e racconti di vita vissuta, alternati alla proiezione dei video più famosi della storica sit-com Mudù.

Biglietti disponibili su: www.ticketone.it/event/uccio-de-santis-in-stasera-con-uccio-parco-degli-artisti

Orario: dalle 21:15 alle 23:15 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



Tutti i mercoledì fino al 26 agosto 2026

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, mercatini, arte, eventi e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l'apertura serale dei Musei (ore 21 – 23). L’evento è coordinato da Cna Rimini.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

il mercoledì fino al 26 agosto 2026

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate

Torna la nona edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.



Tutti i mercoledì dal 29 luglio al 26 agosto 2026

Rimini, Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire

Esco in scarana

Cinque appuntamenti serali che approfondiscono il tema della XXIII Festa de Borg; in programma eventi cinematografici e conferenze ad ingresso libero.

Il 12 agosto è la volta della conferenza “Buffalo Bill di Romagna” la curiosa storia del faentino Domenico Tambini raccontata da Bruno Fabbri.

Mercoledì 19 agosto ritorna il grande cinema con “Buffalo Bill e gli Indiani” il dissacrante racconto di Robert Altmann del 1976, con un cast eccezionale tra cui Paul Newman.

Chiude la rassegna il 26 agosto, la conferenza “Navigare necesse est” dedicata ai riminesi naviganti, quelli che nei primi del 900 sfidavano la frontiera del mare; evento in collaborazione con il Progetto ATUSS “Rimini di verde e di blu”.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.societadeborg.it





13, 19, 26 agosto 2026

Bagno 100 - Rimini Sud

Bagni sonori all'alba

Percorso sensoriale per rigenerare mente e corpo alle prime luci del giorno

Rigenerarsi in riva al mare, a piedi nudi sulla sabbia, lasciandosi guidare dai ritmi della natura all’alba. È questa l’esperienza proposta dal ciclo di 7 appuntamenti di meditazione e bagno sonoro organizzati sulla spiaggia 100 di Rimini, presso il Chiringuito Ciento Ciento.

Gli incontri sono condotti da Melissa Buccella, fondatrice di Spazio Sacro Academy e “CantArpista Alchemica”, e uniscono i benefici dell’aeroterapia marina e del risveglio muscolare a un percorso di profonda armonizzazione e rilassamento.

Attraverso canti antichi, campane tibetane e il suono di arpe accordate fino a 432 Hz, i partecipanti sono accompagnati in un vero e proprio viaggio sonoro pensato per favorire il benessere psicofisico, ridurre lo stress e sciogliere le tensioni accumulate.

Gli orari variano in base al sorgere del sole e sono comunicati attraverso il profilo Instagram @ciento.ciento. Per partecipare è sufficiente portare con sé un tappetino o un asciugamano. Sono disponibili due formule:

Bagno sonoro: 15 € Esperienza completa con colazione vista mare: 25 €

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite il sito ufficiale: bagnosonoro.cientociento.it

Orario: al sorgere del sole. A pagamento



giovedì 13, domenica 16, lunedì 17 agosto 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Sere d’Estate al Giardino Bimby

animazione con i talenti di Mondo REC

“NEIDA Live” in concerto

Baia Summer Festival 2026

Il programma di eventi al Giardino Bimby propone una serie articolata di appuntamenti tra spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto, per serate estive all’insegna dell’intrattenimento.

Per giovedì 13, spettacoli di arte varia che vedono coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni.

Domenica 16 è in programma “NEIDA Live” in concerto, una teen-band prodotta da Mondo REC, che unisce musica e narrazione cinematografica. Il live porta sul palco un repertorio originale e racconta, attraverso canzoni e performance, il percorso artistico dei giovani musicisti, già al centro di una serie di produzioni audiovisive.

Lunedì 17 si terrà invece la finale del Baia Summer Festival 2026, il contest musicale interamente dedicato alla musica emergente, aperto a giovani e giovanissimi artisti di tutta Italia. Ospiti della serata saranno Ascanio, protagonista del talent show Amici, e Rory Di Benedetto, produttore discografico e giudice del programma.

Info: www.facebook.com/mondorec

tutti i giovedì fino al 27 agosto 2026

Bagno 133 - Rimini Miramare

Laboratorio di uncinetto sulla spiaggia

Un laboratorio sulla spiaggia dedicato alla realizzazione di borse da mare, guidati dall’esperta della Merceria Adriana di Miramare e dalla titolare del bagno, Marina Nanni.

Il corso ha un costo di 10 euro, pari al materiale necessario, ed è disponibile su richiesta anche in altri giorni. Un’attività di mindfulness creativa che, tra mare e tramonti, invita a rallentare, ridurre lo stress e coltivare la manualità attraverso il ritmo lento e ripetitivo dell’uncinetto.

Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Tutti i venerdì fino al 28 agosto 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale.

Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

>venerdì 14 agosto è la volta del Duo Torri: Giacomo e Cristiano, sono due comici bolognesi forti di un’esperienza ultra ventennale, che sanno creare situazioni surreali che attingono dalla quotidianità e riescono a rinnovarsi ogni volta grazie a quella dose di improvvisazione che rende i loro spettacoli assolutamente imprevedibili. Vincitori dei più prestigiosi Festival del settore partecipano ad interventi televisivi e radiofonici su emittenti locali e satellitari tra cui Italia7 Gold, RaiSat Extra, Sky Show e Paramount Comedy. Sono ospiti a diverse puntate del programma “Fiori di zucca” su Odeon, poi partecipano alla trasmissione BravoGrazie su Rai2. Sono da anni comici fissi della trasmissione “La nostra domenica” su Rete 8, e presenziano al Costipanzo Show, con Giacobazzi e Pizzocchi.

Ore 21. Ingresso libero Info: www.sganassau.it





venerdì 14 agosto 2026

Rimini, Giardini dei Palazzi dell'Arte

Swing Out Summer

Serate musicali ai Giardini dei Palazzi dell’Arte a cura di Rimini Jazz Club in collaborazione con Circle 05 school dance. Il Rimini Jazz Club presenta una rassegna di concerti dal vivo nel suggestivo Giardino dei Palazzi dell’Arte, realizzata in collaborazione con le scuole di lindy hop del territorio. Un progetto originale che fonde musica e social dance, trasformando ogni serata in un’esperienza autentica, partecipata e profondamente coinvolgente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare il jazz alla sua essenza più vera: una musica viva, capace non solo di essere ascoltata, ma anche ballata e condivisa. In questo contesto il pubblico non è più semplice spettatore, ma diventa parte attiva dell’evento, invitato a partecipare e a entrare in relazione con la musica attraverso la danza. Protagonista di questo dialogo è il lindy hop, nato tra gli anni ’20 e ’30 nell’Harlem della Jazz Age: molto più di uno stile coreografico, è un linguaggio universale fondato su improvvisazione, ascolto reciproco e connessione.

In sinergia con le orchestre jazz dal vivo, il lindy hop contribuisce a ricreare quel clima vibrante e comunitario che ha reso il jazz un fenomeno culturale globale.

Ad animare le serate, saranno le performance di Circle 05 insieme alla Savoy Jazz Band (14 agosto), per un viaggio musicale sotto le stelle all’insegna dello swing e della condivisione.

Ore 21.30. ingresso libero. Info: [email protected]



venerdì 14 agosto 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Remember Bandiera Gialla

Con Enzo Persueder DJ al Parco degli Artisti

Anteprima di Ferragosto con il tuffo vintage nella storia del divertimento di Rimini: una serata per ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera, con il mitico DJ Enzo Persueder alla consolle.

Orario: dalle ore 22. Ingresso a pagamento. Info: 335 1207464 (whatsapp).



sabato 15 agosto 2026

Spiaggia libera piazzale Boscovich - Rimini

Festa della Madonna Assunta in cielo in occasione del Ferragosto

Nel giorno di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si trasforma in un luogo di raccoglimento e spiritualità con la tradizionale Santa Messa all’alba sulla battigia.

Un appuntamento, che richiama ogni anno centinaia di persone di tutte le età, per un momento di pace e riflessione immersi nella bellezza della natura.

Il sorgere del sole sul mare fa da cornice a questa suggestiva celebrazione presieduta dal Vescovo di Rimini.

Orario in base al sorgere del sole (intorno alle 5.45). Ingresso libero. Info: 0541.389308



domenica 16 agosto 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

“Italia, un Alfabeto di Note!” Concerto al tramonto - Sergio Casabianca con EOS Quartet

Lo spettacolo omaggia la Musica italiana d'autore senza tempo né confini.

Sono riproposte alcune tra le più belle canzoni di sempre, una per ogni autore presentato in ordine alfabetico, con arrangiamenti originali capaci di sottolineare quelle emozioni forti che caratterizzano la bellezza musicale italiana.

Attraverso la voce graffiante, l'ironia di Sergio Casabianca e il talento dei musicisti sul palco, lo spettacolo porta artisti e pubblico ad entrare in sintonia, fondendosi tra loro in una serata dall’atmosfera magica.

Con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), EOS Quartet: Aldo Capicchioni e Michela Zanotti (violini), Aldo Zangheri (viola), Anselmo Pelliccioni (violoncello) e con Matteo Patrignani (percussioni) e Mattia Guerra (tastiera).

Biglietti disponibili su: https://www.liveticket.it/evento.aspx

Ore 20.30. Ingresso a pagamento. Info: 335 1207464 (Whatsapp).



Tutti i lunedì, giovedì e sabati fino al 31 agosto 2026

Bagno Tiki 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini

SunRise e SunSet Flow

'Io mi alleno al mare': ginnastica sulla spiaggia all'alba e al tramonto

Un momento dedicato al movimento, al benessere e all’energia, da vivere direttamente sulla spiaggia.

Le lezioni si svolgono in diversi giorni della settimana, all'alba o al tramonto, per iniziare o concludere la giornata con una pratica all’aria aperta, accompagnati dal suono del mare e dall’atmosfera della Riviera. Programma settimanale:

Lunedì ore 19:30Sunrise Flow, una pratica dinamica e rigenerante nella luce dell’alba che unisce respiro e movimento per risvegliare il corpo, attivare l’energia

Giovedì ore 7:00 e Sabato ore 7:00 Sunset Flow, una pratica che combina allungamenti, mobilità e respirazione consapevole per rilassare corpo e mente nell'atmosfera unica del tramonto sul mare.

Info: 348 0981594





dal lunedì al giovedì fino al 27 agosto 2026

Rimini, Piazza sull'acqua, pedana in Piazzale Boscovich, Parco del Mare Miramare (Bagno 140)

Fluxo Summer

Allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati

Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: Ponte di Tiberio ore 7.00-18.00-19.00-20.00

Rimini Porto ore 6.00-7.00-19.00-20.00

Miramare Parco del Mare altezza bagno 140 ore 7.00-18.30-19.30

Info: www.fluxomovement.it



fino al 20 agosto 2026

Tennis Club Viserba, via Marconi 78 – Rimini

Torneo nazionale Open femminile di tennis

Il Tennis Club Viserba ospita il torneo nazionale Open femminile con un montepremi di 1.000 euro, che vede al via 54 giocatrici provenienti da diverse realtà del tennis nazionale.

Nel tabellone di terza categoria le principali teste di serie sono Lucrezia Lolli, Agata Bravin, Gioia Bassi, Giulia Nobili, Elisa Trenti, Lucrezia Vanni, Alessia Liverani e Anna Foschini.

Nel tabellone principale, invece, i favori del pronostico vanno alla sammarinese Silvia Alletti, al rientro dopo un lungo infortunio, seguita da Elena Omiccioli, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Caterina Burini, Nadin Lisì Barbarossa, Camilla Fabbri e Lavinia Guerresco.

L'apertura del torneo prevede quattro incontri a partire dalle ore 17.

La manifestazione è diretta da Marco Mazza, con Antonio Giorgetti nel ruolo di giudice arbitro.

Info: www.facebook.com/TennisClub.Viserba/

fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/

ogni sabato mattina

Rimini

SUP all’alba

nelle prime ore del mattino, quando il mare è calmo e la spiaggia silenziosa, guidati da istruttori esperti, anche i principianti possono vivere la pagaiata in sicurezza, lasciandosi accompagnare in

un momento di quiete e contatto diretto con il mare nel suo risveglio.

A cura di VisitRimini.

Ore 5.00 Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/343054-alba-in-mare-vivi-la-magia-del-sup-sulla-riviera-adriatica/





fino al 9 settembre 2026

Parco Giovanni Paolo II – La Cava e Parco Gianni Rodari – Santa Giustina – Rimini

Attività alle Oasi Climatiche Inclusive

Le oasi climatiche prevedono non solo condizioni di benessere climatico, ma anche l’animazione per coinvolgere le persone, in particolare quelle più fragili, tramite attività culturali, ricreative e sociali organizzate in collaborazione con il Terzo Settore.

Al Parco della cava:

>11 agosto alle ore 18: Poesie con Silvia Vecchini e piccolo laboratorio di storie

Letture ad alta voce tratte dalle opere di Silvia Vecchini, laboratorio creativo dedicato all'invenzione di storie. A cura di: Circolo Lettori ad Alta Voce APS

>18 agosto alle ore 18: Mare di Chiara Carminati e Luca Scuderi. Lettura ad alta voce di Mare di Chiara Carminati e Luca Scuderi, laboratorio creativo a tema mare. A cura di: Circolo Lettori ad Alta Voce APS.

Al Parco Gianni Rodari - Santa Giustina:

>10 agosto alle ore 19: Musica Live. Appuntamento musicale dal vivo con artisti e performance rivolte al pubblico del parco. A cura di: EduAction e Spazio Giovani Sosta.

>11 agosto alle ore 18: Concerto del Trio Amarcord. Nuovo appuntamento musicale con il Trio Amarcord, dedicato alla valorizzazione degli spazi di comunità attraverso la musica. A cura di: Banda Filarmonica Città di Rimini.

>12 agosto alle ore 19: Mercatino Bimbi e Giochi nel Parco. Attività ludiche, mercatino e occasioni di incontro per bambini e famiglie. A cura di: EduAction e Spazio Giovani Sosta.

>18 agosto alle ore 18: Concerto del Trio Amarcord. Concerto all'aperto con repertorio musicale adatto a tutte le età. A cura di: Banda Filarmonica Città di Rimini.

>18 agosto alle ore 19: Festival Punk di Fine Estate. Evento musicale dedicato alla scena punk con esibizioni dal vivo e momenti di aggregazione giovanile. A cura di: EduAction e Spazio Giovani Sosta.

Programma completo su: https://info.comune.rimini.it/oasiclimatiche/attivita

Ingresso libero

CENTO GIORNI IN FESTA

dal 13 al 16 agosto 2026

Lungomare Spadazzi - Miramare di Rimini

Ferragosto a Miramare

A cura del Comitato Turistico di Miramare

Dal 13 al 16 agosto, il Lungomare Spadazzi di Miramare si anima con quattro serate di festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e del divertimento per tutte le età. Per tutta la durata dell’evento è presente un mercatino serale, accompagnato da spettacoli e momenti di animazione.

Giovedì 13 agosto, in tarda serata, i fuochi d’artificio illuminano la spiaggia, ai bagni 138-140.

Il 14 agosto la serata è animata dalla musica e dall’intrattenimento di Anna e Stefano, con un coinvolgente appuntamento dedicato al karaoke, per chiunque desideri esibirsi e divertirsi in compagnia.

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, il lungomare ospita una nuova serata di festa con il mercatino, spettacoli e l’accompagnamento musicale di Enzo, per celebrare insieme una delle ricorrenze più attese dell’estate.

Il programma si conclude il 16 agosto con musica dal vivo insieme a Massimo e Diana e un nuovo appuntamento con il karaoke, per salutare il Ferragosto in un clima di allegria, partecipazione e spensieratezza.

Orario: dalle ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitatoturisticomiramare

14 e 15 agosto 2026

piazzale pascoli - Rimini Viserba

Ferragosto a Viserba

Sganassau Cabaret e Viserba Day Fest a cura del Comitato Turistico di Viserba

Viserba festeggia il Ferragosto con due serate all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento, offrendo occasioni di svago per residenti e ospiti.

Il 14 agosto appuntamento con lo Sganassau Cabaret, una serata dedicata alla comicità e al buonumore, con il Duo Torri, i comici bolognesi Giacomo e Cristiano, per un momento di intrattenimento capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Con

Il 15 agosto, in occasione del Viserba Day Fest, la località si anima con una grande festa di Ferragosto pensata per celebrare insieme una delle giornate più attese dell’estate, tra musica, animazione e momenti di aggregazione che renderanno speciale la serata.

Orario: dalle ore 21 Ingresso libero

14 e 15 agosto 2026

Parco del mare - Bellariva Rimini

Ferragosto a Bellariva

A cura del Comitato Turistico di Bellariva

In occasione del Ferragosto, Bellariva si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme con Fuera Satellite.

L’evento porta sul lungomare un’atmosfera coinvolgente e festosa, con una selezione musicale capace di accompagnare i visitatori in una notte speciale d’estate.

Tra ritmi, intrattenimento e tanta energia, la serata offre un’occasione per celebrare il Ferragosto in riva al mare. Ad arricchire l’iniziativa c'è il tradizionale mercatino in Piazzale Gondar, dove è possibile passeggiare tra bancarelle, curiosità, prodotti artigianali.

Ore 21. Ingresso libero. Info: [email protected]

14 e 15 agosto 2026

piazza Sacchini e Lungomare san Salvador - Rimini Torre Pedrera

Ferragosto a Torre Pedrera

A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Torre Pedrera celebra il Ferragosto con due appuntamenti dedicati alla festa, alla musica e al divertimento per tutta la famiglia.

Il 14 agosto, in Piazza Sacchini, va in scena Aspettando il Ferragosto, una serata di animazione e balli pensata per dare il via ai festeggiamenti. Musica, coinvolgimento del pubblico e momenti di svago accompagneranno la serata in un clima di festa.

Il 15 agosto, sul Lungomare San Salvador e in spiaggia, torna la colorata e coinvolgente Parata musicale con partenza dall’Hotel Piper. Tema della serata: “Mare Anni ‘80”, tra musica, colori e animazione, con spettacolo finale sulla battigia al Bagno 60.

Alle ore 23:30 spettacolo di fuochi d’artificio con doppio punto di lancio al Bagno 60 e al Bagno 64.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

dal 14 al 16 agosto 2026

Piazzale Adamello - Rimini Rivabella

Ferragosto a Rivabella

A cura del Comitato Turistico di Rivabella

Rivabella celebra il Ferragosto con serate di intrattenimento pensate per gli ospiti della località balneare. Un programma che unisce shopping, musica e spettacolo, creando un’atmosfera di festa lungo il litorale.

Il 14 agosto spazio al tradizionale mercatino, ideale per una passeggiata serale tra bancarelle e curiosità.

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, protagonista è l’Orchestra Botta, che accompagna il pubblico con musica dal vivo.

Il 16 agosto la manifestazione si conclude con lo spettacolo delle Sirene Danzanti, una coinvolgente esibizione di danza e intrattenimento che chiude in allegria il lungo fine settimana di festa.

Orario: dalle ore 21. Ingresso libero

dal 14 al 16 agosto 2026

Ex Colonia Enel - Rivazzurra di Rimini

Ferragosto a Rivazzurra

A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

Artigianato, collezionismo, musica e divertimento animano la vigilia di Ferragosto, offrendo a residenti e turisti una piacevole occasione per passeggiare e vivere la località nelle ore serali.

Il 15 agosto dal bagno 107 al 121 Artisti di strada itineranti porteranno musica, colori e divertimento lungo il tratto di spiaggia (A cura di Piacere Spiaggia Rimini).

Orario: dalle ore 21. Ingresso libero