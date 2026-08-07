Ferragosto a Rimini, una settimana di eventi tra mare, musica e spettacoli: ecco il programma

Dai fuochi d'artificio della Notte di San Lorenzo agli appuntamenti del 15 agosto, passando per concerti, mercatini e cinema all'aperto

Una settimana ricca di appuntamenti accompagnerà Rimini verso il Ferragosto. Da lunedì a domenica 16 lla città offrirà un calendario diffuso di eventi che coinvolgerà spiagge, centro storico, borghi e parchi, con spettacoli, concerti, mercatini, cinema all'aperto, visite guidate, mostre e iniziative pensate per tutte le età. Un programma che unisce intrattenimento, cultura e tradizione, trasformando ogni giornata in un'occasione per vivere la città. Tra gli eventi più attesi ci sono i tradizionali fuochi d'artificio sulla spiaggia. Il primo appuntamento è in programma lunedì 10, in occasione della notte di San Lorenzo, ai bagni 107 e 108 tra Marebello e Rivazzurra. Il secondo spettacolo pirotecnico illuminerà invece il cielo di Miramare giovedì 13 agosto, nell'area dei bagni 138-140, anticipando il weekend di Ferragosto. Per chi desidera osservare la Riviera da una prospettiva diversa, resta inoltre aperta la Ruota Panoramica sul porto, con i suoi 55 metri di altezza e una vista che spazia dal mare all'entroterra.

La settimana si aprirà lunedì 10 con l'ultimo appuntamento della rassegna "La Terrazza della Dolce Vita" al Grand Hotel, dove Simona Ventura e Giovanni Terzi ospiteranno protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo. La serata si concluderà con il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Nello stesso giorno, al Teatro Galli, proseguirà anche il ciclo "Omero sotto le stelle". Nel centro storico tornerà il cinema all'aperto degli Agostiniani, con proiezioni il 10, l'11, il 17 e il 18 agosto. Il calendario comprende anche appuntamenti dedicati ai più piccoli, come "Pane Burro & Burattini" al Museo della Città, il Gran Concerto di Mezza Estate della Banda Città di Rimini e la rassegna Swing Out Summer, che il 14 agosto porterà ai Giardini dei Palazzi dell'Arte musica jazz e lindy hop. All'Area Settebello, invece, ogni sera saranno protagonisti musica e spettacolo, con una serata country il 14 agosto e il concerto "Superflash" nella notte di Ferragosto. Anche il Parco degli Artisti di Vergiano proporrà diversi concerti durante la settimana, mentre mercoledì 12 agosto il centro storico ospiterà la tradizionale Rimini Shopping Night, con negozi aperti fino a tardi, musei visitabili in orario serale, mercatini e iniziative diffuse tra piazza Tre Martiri e piazza Cavour. Il fine settimana di Ferragosto sarà particolarmente intenso anche sul lungomare. Dal 13 al 16 agosto il Parco Fellini ospiterà Arte & Gusto, mentre piazzale Kennedy e il Parco del Mare accoglieranno "Dire, mare, mangiare", manifestazione dedicata ai prodotti del territorio, allo street food e agli spettacoli. Miramare sarà animata da mercatini, karaoke, musica e dai fuochi d'artificio del 13 agosto.

Il programma coinvolgerà anche gli altri quartieri della Riviera. A Viserba sono previsti spettacoli di cabaret e il Viserba Day Fest, Bellariva ospiterà musica e mercatini sul Parco del Mare, Torre Pedrera proporrà animazione e il Carnevale di Rio Torre, mentre Rivabella alternerà mercatini e spettacoli dal vivo. A Rivazzurra, nell'area dell'ex Colonia Enel, il weekend di Ferragosto sarà animato da eventi serali e, nella notte del 15 agosto, dagli artisti di strada lungo il tratto di spiaggia compreso tra i bagni 107 e 121. Non mancheranno le occasioni dedicate alla cultura. Il Fellini Museum organizzerà visite guidate serali a Castel Sismondo, mentre i Musei di Rimini proporranno percorsi dedicati all'arte malatestiana in occasione della mostra "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio". Saranno inoltre visitabili le esposizioni allestite al Museo della Città, al Palazzo del Fulgor, ai Palazzi dell'Arte e a Castel Sismondo, comprese quelle dedicate al Cartoon Club.

Il giorno di Ferragosto si aprirà con la tradizionale Santa Messa all'alba sulla spiaggia, in occasione della Festa della Madonna Assunta. La settimana di eventi si concluderà il 16 agosto con le iniziative dedicate al ricordo del sacrificio dei Tre Martiri, una delle ricorrenze civili più significative per la città di Rimini.