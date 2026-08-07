Ferragosto all'Area Settebello: una settimana di musica live, incontri e spettacoli

Dal 10 al 17 agosto il calendario di a7b Food&Live propone concerti, appuntamenti culturali e serate a tema. Tra gli eventi più attesi la Country Night e i Superflah

Una settimana all'insegna della musica dal vivo, della cultura e dell'intrattenimento accompagnerà il Ferragosto all'Area Settebello di Rimini. Dal 10 al 17 agosto, lo spazio a7b Food&Live di via Roma 70 ospiterà un ricco calendario di appuntamenti a ingresso gratuito, tra concerti, incontri e serate tematiche, offrendo ogni sera un'occasione diversa per trascorrere l'estate in città.

Il programma si aprirà lunedì 10 agosto alle 21 con Stefano Villani & Friends, che porteranno sul palco un repertorio capace di spaziare tra jazz, blues, funk e pop, con la partecipazione speciale del chitarrista Simone Chiricosta.Martedì 11 agosto saranno invece due gli appuntamenti in programma. Alle 18.30 il Circolo Ermeneutico proporrà l'incontro "Quando l'America era un'utopia", con gli interventi di Cecilia Muratori, Nadia Urbinati e Benedetta Zavatta. In serata, alle 21, tornerà "Storie in Vinile", il format dedicato ai grandi artisti della musica internazionale, con Lorenzo Semprini che racconterà e interpreterà Bruce Springsteen.Mercoledì 12 agosto sarà la volta dei Looser Baby 4et, protagonisti di un concerto che unirà jazz, rock, musica barocca e sonorità world, mentre giovedì 13 agosto salirà sul palco il Sam Paglia Trio con un repertorio tra soul, funk e jazz.

Il weekend di Ferragosto entrerà nel vivo venerdì 14 agosto con la Country Night, una serata dedicata agli amanti della musica e dei balli country. Sabato 15 agosto, invece, spazio ai Superflash, band riminese che farà rivivere i grandi successi italiani e internazionali degli anni Duemila. Il programma proseguirà domenica 16 agosto alle 19.30 con "Sound Valley – Concerti all'Aperitivo", organizzato in collaborazione con Eyos Aps, che vedrà protagonista la band Blitz. A chiudere la settimana, lunedì 17 agosto, sarà un nuovo appuntamento con "Storie in Vinile": Andrea Amati e il chitarrista Gianluca Fabbri renderanno omaggio a Fabrizio De André con "Storia di un impiegato". Durante tutte le serate sarà inoltre possibile cenare o concedersi un aperitivo negli spazi dell'Area Settebello, accompagnando così il programma musicale e culturale con l'offerta gastronomica del locale.