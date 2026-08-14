Ferragosto, gli auguri della sindaca Angelini a riccionesi e turisti

Il messaggio della prima cittadina sarà diffuso domani dagli altoparlanti della Publiphono

In occasione della giornata di Ferragosto, la sindaca Daniela Angelini ha deciso di rivolgere un pensiero speciale a tutti coloro che stanno trascorrendo le vacanze in città e all’intera comunità locale. Il messaggio augurale della prima cittadina verrà diffuso nella giornata di domani, 15 agosto, attraverso gli altoparlanti della Publiphono.

La sindaca intende esprimere la propria gratitudine verso i visitatori che hanno scelto Riccione come meta per le proprie vacanze, sottolineando al contempo il profondo valore dell’accoglienza e del lavoro di squadra che caratterizza la città. L’intervento della sindaca rappresenta un momento di vicinanza e condivisione per celebrare insieme il culmine della stagione estiva.

“Vedere la nostra città viva e in festa ci riempie d’orgoglio e ci spinge a dare il massimo per regalarvi una vacanza speciale”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Un’accoglienza sicura e di qualità è il frutto di un lavoro collettivo, ed è per questo che desidero ringraziare di cuore chi lavora anche nelle giornate di festa: le forze dell’ordine, il personale sanitario, i dipendenti comunali e tutta la filiera turistica, dagli albergatori ai bagnini, dai commercianti ai ristoratori. È grazie alla loro dedizione che Riccione esprime ogni giorno il suo valore migliore”.

Il testo integrale del messaggio della sindaca Daniela Angelini che sarà diffuso dalla Publiphono

Carissimi riccionesi e carissimi ospiti della nostra città, sono Daniela Angelini, la sindaca di Riccione, e desidero rivolgere a ciascuno di voi il mio augurio più sincero per un sereno Ferragosto, ringraziandovi per aver scelto di condividere con noi il momento più vivo dell’estate.

Vedere la città viva e in festa ci riempie d’orgoglio e ci spinge a dare il massimo per regalarvi una vacanza speciale.

Un’accoglienza sicura e di qualità è il frutto di un lavoro collettivo. Ringrazio di cuore chi lavora anche nelle giornate di festa: forze dell’ordine, personale sanitario, dipendenti comunali e tutta la filiera turistica — albergatori, bagnini, commercianti e ristoratori. È grazie alla vostra dedizione che Riccione esprime il suo valore migliore.

Al vostro ritorno la prossima estate troverete una Riccione ancora più bella, con il nuovo viale Ceccarini e il Lungomare del Sole completati, e potrete scoprire il Teatro Spazio Tondelli e lo Star Museum. Ma non vi dico tutto ora: vi annuncio soltanto che le sorprese saranno tante!

Auguro a tutti voi di trascorrere queste giornate in serenità e con la migliore compagnia.

Buon Ferragosto e Viva Riccione!