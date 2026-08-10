Ferragosto, una settimana di fuochi d’artificio sulla Riviera Romagnola

Dal 10 al 15 agosto spettacoli pirotecnici da Ravenna a Cattolica, passando per Riccione e Misano

Una settimana ricca di eventi quella che va dal 10 al 15 agosto, con un susseguirsi di spettacoli pirotecnici tutti coreografati e firmati da Fonti Pirotecnica. Si comincia la sera del 10 agosto, quando nell’atmosfera della notte di San Lorenzo, andranno in scena gli spettacoli pirotecnici di Casalborsetti, dei Bagni 112/113 per i Festeggiamenti organizzati dai Comitati Turistici di Rivazzurra e Marebello e di Gatteo al campo sportivo. A seguire, l’11 agosto, sarà la volta di Marina Romea, con due postazioni, una a Boca Barranca e una tra i Bagni 42 e 44, il 13 agosto si continuerà con uno spettacolo ai Bagni 138 di Miramare e infine, il via al lungo weekend del Ferragosto. La sera del 14 le spiagge della Riviera Romagnola saranno animate da tripudi di colori e coreografie con gli spettacoli di Riccione (uno fronte Hotel Lungomare e uno sulla spiaggia di Piazzale Roma), Misano Adriatico con il grande evento sulla spiaggia fronte Parco Mare Nord, lo spettacolo piromusicale sui Moli di Bellaria Igea-Marina e quello atteso sulla spiaggia di Gatteo Mare alla Foce di Rubicone. Il 15 agosto si passerà dall’entroterra, con il Ferragosto di Perticara, al tradizionale spettacolo di Cattolica sulla spiaggia di Piazzale Primo Maggio e a quello di Lido delle Nazioni, nel Comune di Comacchio, tra i Bagni Mexico e Bambù, un nuovo spettacolo sempre a cura di Ivan Fonti e del suo staff. Il 18 agosto, l’appuntamento finale è a Senigallia, sul Molo di Levante.