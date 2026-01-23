Ferrari presenta la SF26: fascino anni ’70 e primi giri sotto la pioggia a Fiorano

Debutto bagnato per la nuova monoposto affidata a Hamilton e Leclerc, tra speranze di rilancio e un look che richiama la tradizione

La Ferrari ha tolto i veli alla SF26, la monoposto che accompagnerà Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella prossima stagione di Formula 1. La presentazione si è svolta a Fiorano, dove la vettura ha compiuto i primi giri nonostante una pista resa insidiosa dal maltempo, trasformando il debutto in un battesimo d’acqua dal forte valore simbolico.

L’obiettivo dichiarato a Maranello è chiaro: lasciarsi alle spalle un’annata deludente e inaugurare un nuovo ciclo competitivo. La SF26 nasce proprio con questa ambizione, unendo soluzioni tecniche riviste a un’identità estetica che non passa inosservata.

A colpire immediatamente è infatti il design: il tradizionale rosso Ferrari è affiancato da un abitacolo bianco che richiama le livree degli anni ’70, un omaggio a un’epoca iconica della Scuderia. Una scelta stilistica che punta a evocare storia e passione, pur proiettandosi verso il futuro.

Hamilton e Leclerc hanno completato i primi giri di installazione, utili soprattutto a verificare i sistemi della vettura. Le sensazioni dei piloti verranno raccolte nelle prossime ore, mentre il team proseguirà il lavoro di preparazione in vista dei test ufficiali.

La SF26 segna così l’inizio di una nuova avventura: tra tradizione e innovazione, la Ferrari prova a ritrovare la strada del successo.