Festa dello Sport, a Vergiano un pomeriggio tra sport e comunità

Domenica al Parco degli Artisti le associazioni del territorio presenteranno le loro discipline con prove, dimostrazioni e attività aperte a tutti

Una domenica per provare una disciplina nuova, conoscere le realtà sportive del territorio e trascorrere un pomeriggio insieme. È quella in programma il 20 settembre al Parco degli Artisti di Vergiano, dove all'interno della tradizionale Festa Contadina arriva anche la Festa dello Sport promossa dalla Rete Sociale di Quartiere Marecchiese.

Dalle 15.30 il parco si trasformerà in uno spazio dedicato alle attività sportive, con dimostrazioni, prove pratiche e momenti di incontro aperti a bambini, ragazzi e famiglie. Saranno presenti Riviera Basket Rimini, con un'esperienza di basket in carrozzina dedicata allo sport inclusivo, USD Corpolò Calcio, River Delfini Calcio, Libertas Rimini Pallavolo, Associazione Sportiva Arcieri Seven Arrows, ASD Rimini 86 Baseball Club e ASD Circolo della Spada Rimini. L'obiettivo è permettere ai partecipanti di conoscere direttamente le opportunità sportive disponibili nel quartiere e nelle zone vicine, attraverso attività pensate per diverse fasce d'età. Un'occasione per avvicinarsi alle singole discipline, ma anche per incontrare le associazioni che durante l'anno lavorano con bambini e ragazzi.

La Festa dello Sport nasce infatti dalla collaborazione tra associazioni, realtà educative e organizzazioni locali riunite nella Rete Sociale di Quartiere Marecchiese. Il percorso punta a creare occasioni di partecipazione e socializzazione, promuovendo allo stesso tempo l'attività fisica e stili di vita sani. L'appuntamento si inserisce nel programma della Festa Contadina, che per l'intera giornata porterà al Parco degli Artisti mercatini, giochi popolari, camminata e pedalata contadina, stand gastronomici e musica. Lo sport si aggiunge così alle iniziative dedicate alle tradizioni e alla vita del territorio, in una giornata pensata per riunire generazioni e interessi diversi. La manifestazione rientra infine nel progetto delle Reti Sociali di Quartiere promosso dal Comune di Rimini nell'ambito dei Nodi Territoriali di Salute, che mette in relazione associazioni, servizi e istituzioni con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini e rafforzare le occasioni di incontro e collaborazione sul territorio.