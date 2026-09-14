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Calcio Eccellenza, salta la panchina del San Marino

Esonerato Lasagni. Aria di burrasca anche alla Comacchiese: Masolini in bilico

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
14 settembre 2026 12:26
Calcio Eccellenza, salta la panchina del San Marino - Oscar Lasagni
Oscar Lasagni
Repubblica San Marino
Sport
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Salta la prima panchina nel girone B di Eccellenza. La prima è quella del San Marino Calcio, sconfitto in casa dal Fratta Terme (0-1): sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Oscar Lasagni, con effetto immediato. Il San Marino ha un punto in classifica.

Il San Marino Calcio ringrazia Oscar Lasagni per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune umane e professionali. La società comunicherà a breve il nome del nuovo allenatore.

Si profila un cambio anche alla Comacchiese dopo il ko per 6-0 a San Mauro Pascoli. Ancora non ci sono notizie ufficiali riguardo Filippo Masolini, l'ex tecnico delle giovanili del Cesena, ma le voci di mercato danno probabile un cambio della guardia. Già a Santarcangelo girava il nome di Massimo Zanini.

La Comacchiese ha tre punti in classifica.

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