Festa dello Sport a Villa Verucchio: musica, street food e attività per grandi e piccoli

Domenica 31 agosto, dalle 19.00 alle 23.30, i partecipanti potranno avvicinarsi a 18 discipline sportive

Domenica 31 agosto, dalle 19.00 alle 23.30, Villa Verucchio ospiterà una grande festa sportiva e culturale: 18 associazioni e gruppi animeranno il paese con sport, spettacoli, gastronomia e creatività. Per l’edizione 2025, l’iniziativa “Verucchio in Strada, Giochi e Sport” cambia volto e orario, diventando una vera Festa dello Sport… in notturna, con piazza Europa, piazza Vecchio Ghetto e via Aldo Moro piene di bambini, famiglie e appassionati, senza interferire con la circolazione: la via Marecchiese resterà regolarmente aperta.

Tra le attività previste, i partecipanti potranno avvicinarsi a 18 discipline sportive, dal calcio alla ginnastica, dal basket al ciclismo, dal pattinaggio al baseball, raccogliendo timbri sul “Passaporto dello Sport” per partecipare all’estrazione finale e vincere mesi gratuiti di attività. L’iniziativa è pensata per avvicinare i giovani allo sport e alle associazioni del territorio con il supporto diretto degli istruttori.

Accanto allo sport, non mancheranno street food, musica e creatività. Grazie alla collaborazione con il Cartoon Club di Rimini, la mostra Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione sarà visitabile sotto i portici di piazza Europa e piazza Vecchio Ghetto, mentre i fumettisti realizzeranno bozzetti personalizzati per il pubblico. La mostra proseguirà poi all’interno della Biblioteca Comunale Don Milani.

Il programma degli spettacoli prevede esibizioni a cura delle scuole e associazioni locali: dalle 20.00 con Boar Skating fino alle 21.45 con l’Accademia Musicale Artefonia, per concludersi alle 22.30 con l’estrazione dei premi del Passaporto dello Sport. Tra le novità, l’inserimento di momenti artistici e culturali lungo tutta la serata.

«È un appuntamento che vogliamo trasformare sempre più in un momento di comunità e promozione dei valori positivi dello sport», commenta Cristian Maffei, Assessore allo Sport del Comune di Verucchio. «Con le associazioni abbiamo voluto rinnovare la formula, per renderla più coinvolgente, divertente e aperta a tutte le età».

Viabilità e parcheggi

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, domenica 31 agosto sarà istituito il divieto di transito dalle 17.00 fino alle 24.00 o allo smontaggio degli allestimenti in alcune aree, tra cui i parcheggi di piazza del Vecchio Ghetto, piazza Europa e via Casale. Saranno istituiti stalli provvisori riservati ai disabili, doppio senso di marcia in alcune vie e divieto di sosta con rimozione nei parcheggi interessati.