Festa di Carnevale e shopping speciale a San Marino Outlet

Maschere, giochi e intrattenimento per i più piccoli, più uno sconto extra del 20% per San Valentino

San Marino Outlet si veste dei colori del Carnevale: domenica 15 febbraio arriva la festa più allegra dell’anno. Maschere, giochi e animazione saranno protagonisti dal mattino fino a tardo pomeriggio, regalando a tutti i bambini una giornata all’insegna della fantasia e del divertimento.

Dalle 11:00 sono previste parate cosplay, animazione sul palco con quiz e giochi, fino alla sfilata dei bambini mascherati sul red carpet, con consegna finale dei diplomi (programma completo).

E per chi è alla ricerca del perfetto regalo di San Valentino, nel weekend a San Marino Outlet arriva una promozione da non perdere: un ulteriore sconto del 20% sui prezzi già scontati.