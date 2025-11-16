Festa Sampierana, primato a +2 su Ars et Labor e Mezzolara. Vince lo Young Santarcangelo

Rinviata gara del Pietracuta, che perde solo un punto dal S.Agostino

di Riccardo Giannini

Sorpresa in vetta nel girone B di Eccellenza: la Sampierana regola 2-0 l'Osteria Grande e vola in vetta in solitaria, a +2 sull'Ars et Labor Ferrara e sul Mezzolara. La squadra estense, nell'anticipo del sabato, si è salvata sul campo del Sant'Agostino all'89' grazie al gol di Gabriele Mazza: 2-2 il risultato al triplice fischio. Tutto nei minuti finali tra Mezzolara e Russi: ospiti avanti con il rigore di Grazhdani all'88', sempre su rigore al 93' il pari di Derjai. In zona salvezza grande vittoria dello Young Santarcangelo, che rimonta 2-1 la Comacchiese. Apre le marcature la squadra ospite con l'ex Gambettola Mancini, neo acquisto, al 37', poi pari di Vitucci e gol partita di Ciavatta al 75'. Lo Young è ora a -2 dal Sant'Agostino e dalla zona salvezza diretta, quattro invece i punti che separano il Pietracuta da quella posizione: la gara dei rossoblù con il Mesola è stata rinviata per gli impegni della nazionale sammarinese. In zona salvezza colpi del Faenza, che regola 1-0 il Futball Cava Ronco, e nell'anticipo del sabato del Solarolo, che con lo stesso punteggio espugna il campo del Sanpaimola. La Fratta Terme impone il pari per 1-1 al Castenaso, il Massa Lombarda supera 3-2 il Medicina Fossatone a domicilio.

Classifica

Sampierana 26, Ars et Labor e Mezzolara 24, Massa Lombarda 22, Castenaso e Futball Cava Ronco 21; Medicina Fossatone 20, Fratta Terme e Faenza 18, Sanpaimola e Russi 17, S.Agostino 16; Young Santarcangelo 14, Comacchiese 13, Pietracuta e Osteria Grande 12; Mesola 10, Solarolo 9.