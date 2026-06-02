Festival del Fundraising a Riccione: dal 3 giugno oltre 4.500 professionisti per la grande kermesse del non profit

Bebe Vio inaugura l’evento internazionale dedicato alla raccolta fondi e alla solidarietà

È tutto pronto per il Festival del Fundraising, il più importante appuntamento europeo dedicato al mondo del non profit e della raccolta fondi, che da domani, 3 giugno a venerdì 5 giugno porterà a Riccione oltre 4.500 professionisti, organizzazioni e operatori provenienti da tutta Italia e dall'Europa.

Per tre giorni la città diventerà il punto di incontro delle realtà impegnate nella solidarietà, nell'innovazione sociale e nella cultura del dono, confermando il proprio ruolo di riferimento per uno degli eventi più importanti del settore.

Domani l'apertura con Bebe Vio

Ad inaugurare il Festival sarà una delle personalità più amate e rappresentative dello sport e dell'impegno civile: Bebe Vio. La campionessa paralimpica di fioretto e fondatrice, insieme alla sua famiglia, dell'associazione art4sport sarà protagonista della giornata inaugurale con due appuntamenti.

Dopo l'incontro previsto nel pomeriggio al Palazzo dei Congressi Bepe Vio alle ore 21 sarà in piazzale Ceccarini per l'evento pubblico e gratuito “Sembra impossibile allora si può fare”, aperto a cittadini e ospiti della città. In dialogo con il fondatore del Festival, il professor Valerio Melandri, la campionessa racconterà la propria esperienza personale e il valore dell'inclusione, della determinazione e della partecipazione attiva.

Un Festival che coinvolge tutta la città

Accanto alle attività formative dedicate ai professionisti del settore, il Festival del Fundraising rinnova anche quest'anno la propria vocazione aperta alla comunità, proponendo tre appuntamenti pubblici gratuiti che porteranno nelle piazze e negli spazi cittadini testimonianze, storie e riflessioni di grande valore sociale.

Il programma aperto al pubblico proseguirà giovedì 4 giugno alle ore 21 in piazzale Ceccarini con Gino Cecchettin, in dialogo con Eleonora Mazzoni, mentre venerdì 5 giugno il Festival si concluderà nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi con l'intervento speciale dell'artista riccionese Paolo Cevoli.

Un'opportunità per il territorio

Oltre al valore culturale e sociale dell'iniziativa, il Festival rappresenta un importante motore di attrattività per Riccione, contribuendo a generare presenze e movimento turistico nei giorni successivi al ponte del 2 giugno. Un risultato che negli anni si è consolidato e che conferma la validità della collaborazione tra il Festival e la città.

Informazioni sul programma degli eventi pubblici: www.festivaldelfundraising.it/gli-spettacoli-serali/

In caso di maltempo, l'evento serale previsto in piazzale Ceccarini si svolgerà nella Sala Granturismo del Palazzo del Turismo.



