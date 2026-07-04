Festival del Sole a Riccione: 3mila atleti da 16 Paesi per una settimana di spettacoli e colori

Dal 5 al 10 luglio parate, esibizioni e performance nelle piazze e sul lungomare: gran galà inaugurale, oltre 30 ore di show gratuiti e chiusura con festa finale in piazzale Roma

Riccione è pronta per farsi invadere dall’energia positiva, dai colori e dall’allegria dei 3mila atleti del Festival del Sole che, dal 5 al 10 luglio, animerà la città tra workshop, performance e spettacoli a ingresso libero.



La serata inaugurale del Festival del Sole, in programma per domenica 5 luglio alle 21, sarà spettacolare: una travolgente parata di oltre 3mila atleti, in arrivo da ben 16 nazioni, invaderà di colori, musica ed energia viale Ceccarini. Il lungo e festoso corteo accompagnerà i ginnasti fino al piazzale Roma, dove prenderà il via il grande galà di inaugurazione, uno spettacolo unico che darà ufficialmente il benvenuto a partecipanti e pubblico. Su iniziativa della commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, sarà presente alla serata la stella della paradance Giusy Sbaglio che si esibirà sul palco di piazzale Roma.



Tre arene e più di 30 ore di spettacolo gratuito



Da lunedì 6 a giovedì 9 luglio, ogni sera dalle 20:30 alle 23:00, i gruppi si esibiranno contemporaneamente nelle tre arene allestite sul lungomare: in piazzale Roma, in piazzale Aldo Moro e nell’area dei Giardini Montanari.

Il Festival offrirà complessivamente più di 30 ore di spettacolo a ingresso libero, trasformando il lungomare e le piazze di Riccione in un grande teatro all’aperto. Ogni arena metterà a disposizione circa 900 posti a sedere gratuiti, permettendo a residenti e turisti di assistere liberamente alle esibizioni.

Sul palco si alterneranno ginnastica artistica, ritmica e acrobatica, danza, performance coreografiche e discipline differenti, portate in scena da piccoli gruppi e grandi formazioni provenienti da tutta Europa e dal Giappone.



Il galà di chiusura: lo spettacolo dei migliori team internazionali e il dance floor in piazzale Roma



Il Festival si concluderà venerdì 10 luglio con il galà di chiusura in piazzale Roma. La serata presenterà una selezione dei gruppi e delle esibizioni più spettacolari della settimana. Il finale sarà affidato alle performance del team austriaco The Freaks e degli atleti giapponesi della Kokushikan University, protagonisti di due modi differenti ma ugualmente sorprendenti di interpretare la ginnastica e lo spettacolo.

Al termine delle esibizioni, piazzale Roma ospiterà un ultimo grande dance party aperto a tutti: un momento collettivo per festeggiare la settimana trascorsa insieme, salutare Riccione e dare appuntamento alla prossima edizione.