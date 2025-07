Festival del Sole a Riccione, esibizioni ginniche di atleti provenienti da 15 paesi

Il Festival dalla sua fondazione (1989) ha ospitato gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti

Manca davvero poco alla più grande manifestazione internazionale di “ginnastica per tutti” dell’Europa meridionale: il“Festival del Sole” torna a far brillare l’estate di Riccione con le spettacolari esibizioni di atleti provenienti da tutto il mondo, in programma da domenica 29 giugno a venerdì 4 luglio.

Quella di quest’anno – la 18esima edizione – conta la partecipazione di ben 15 nazioni, con due nuovi ingressi: Bulgaria e Australia. Con quest’ultima, il “Festival del Sole” conquista un importante traguardo: aver ospitato, a partire dal 1989 (anno di nascita della manifestazione), gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti.

Ogni edizione ha visto in media la partecipazione di circa 80 gruppi provenienti da ogni angolo del pianeta, per un totale complessivo di oltre 1.400 gruppi nel corso delle 18 edizioni.

Per una settimana, Riccione si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, dove gli atleti si esibiranno in una vasta gamma di discipline: dalla ginnastica alla danza, senza limiti di età né di livello tecnico, nelle grandi arene allestite in riva al mare. Le performance spaziano dal corpo libero all’aerobica, dall’acrogym all’acrobatica, dalla ginnastica ritmica e artistica alla danza classica e moderna, fino all’hip-hop e al funky.

Il “Festival del Sole” celebra lo sport come momento di condivisione, inclusione e divertimento: niente giudici, niente classifiche, nessun limite di età. L’unico premio è il piacere di partecipare e la gioia di esibirsi. Un format, questo, diffuso soprattutto nel Nord Europa, che rende il Festival un evento unico in Italia e amatissimo da pubblico e partecipanti, grazie alla sua atmosfera magica e coinvolgente.

Il programma del “Festival del Sole”

L’edizione 2025 prende il via il 29 giugno con la tradizionale sfilata di tutti i gruppi partecipanti, seguita dallo spettacolo inaugurale tra musica e danza. Nelle giornate successive proseguirà un ricco programma che prevede allenamenti al mattino, performance nel pomeriggio ed esibizioni serali nelle grandi arene affacciate sul lungomare.

Gli spettacoli si terranno a partire dalle 17:30 e in serata dalle 20:30, in due location d’eccezione: l’Arena Roma (piazzale Roma) e l’Arena Nord (piazzale Aldo Moro), entrambe ad accesso gratuito per il pubblico.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà la splendida cornice del giardino di Villa Mussolini che ospiterà un ricco programma di workshop dedicati ai partecipanti, guidati da esperti di rilievo internazionale.

Il “Festival del Sole” è appena rientrato da due importanti eventi sportivi internazionali: la “Festa federale della ginnastica” a Losanna, conclusasi il 22 giugno, e l’“International German Gymnastics Festival Leipzig 2025” – noto anche come “Turnfest 2025” – svoltosi a Lipsia dal 28 maggio al 1° giugno. Due appuntamenti di prestigio che confermano il ruolo del “Festival del Sole” nel panorama europeo della ginnastica, rafforzando al contempo l’immagine di Riccione come destinazione d’eccellenza per lo sport e la cultura.