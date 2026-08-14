Festival della Cultura Sportiva, a Rimini nasce l’Area Wellness

Dal 3 al 6 settembre il Festival amplia la sua proposta con uno spazio sul mare dedicato a movimento, benessere e inclusione

La quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva, in programma a Rimini dal 3 al 6 settembre 2026, si arricchisce di una grande novità. Per la prima volta, nella suggestiva cornice di Piazzale Kennedy sul Lungomare di Rimini, nasce l’Area Wellness, uno spazio aperto e dinamico interamente dedicato al benessere, al movimento e alle persone.

Un nuovo modo di vivere il Festival e la cultura sportiva, andando oltre l’idea di performance e raggiungimento del risultato per riscoprire lo sport nella sua dimensione più autentica: un linguaggio universale capace di creare legami, promuovere la salute, ispirare e trasmettere valori come rispetto, inclusione, disciplina e condivisione.

Affacciata sul mare, l’Area Wellness sarà un luogo giovane e inclusivo, nel quale il benessere prenderà vita attraverso movimento, musica ed esperienze condivise. Attività all’aria aperta, stand dedicati al mondo wellness e momenti di incontro trasformeranno Piazzale Kennedy in uno spazio pensato per sperimentare, prendersi cura di sé e vivere il movimento in una dimensione più libera e consapevole.

Sabato 5 settembre l’Area Wellness entrerà nel vivo con un programma di attività che accompagnerà il pubblico dalla mattina fino alla sera, alternando pratiche di consapevolezza e mobilità, allenamento, discipline differenti e momenti di pura energia. Un’occasione per esplorare il rapporto con il proprio corpo e, soprattutto, riscoprire il piacere di muoversi insieme agli altri.

La giornata prenderà il via alle 8:45 con Seaside Morning Ritual insieme a Elena Piscaglia, seguito alle 10:15 da Coaching Offline con Martina Baiardi e alle 11:45 da Sculpt & Flow con Aly Oli & Good Conduct. Alle 13:15 sarà la volta di Harmony By The Sea | Mobility Flow con Isabella Manzato, mentre dalle 14:30 spazio a Postural Mind con Jamenf Nafiseh e Silvia Tufa, powered by Essenza.

Nel pomeriggio il programma proseguirà alle 15:45 con Tone & Flow insieme a Giulia Altemani e alle 16:45 con il Pole Dance Open Lab, powered by Rimini Pole Studio. Alle 17:30 sarà poi la volta del Rimini Pole Studio Acrobatic Show, prima della chiusura della giornata, dalle 18:00 alle 19:00, con Fire Circuit insieme a Luca Pigozzi e Riccardo Colonna, powered by Essenza.

L’esperienza proseguirà anche domenica 6 settembre con prima la Camminata Culturale organizzata dal team Elen Souza e la guida Francesca del Bianco che avrà inizio alle 8:30 dal Bagno Tiki 26 e poi con la Community Charity Run di chiusura Festival powered by Clinica Merli, con ritrovo ore 9:30 in Piazzale Kennedy: un ulteriore momento di movimento e partecipazione condivisa che completa il programma dedicato al wellness. Alla corsa, dove sarà possibile fare una donazione per l’Associazione Giacomo Santini, parteciperanno due ospiti d’eccezione come Francesco Puppi e Marco Zanni. In contemporanea con la Community Charity Run, avrà luogo anche la “BeBike Experience” per chi avrà voglia e piacere di provare le modernissime e-bike.

L’introduzione della nuova area rappresenta un’evoluzione naturale del progetto del Festival della Cultura Sportiva, nato dalla convinzione che lo sport possa contribuire alla crescita della persona prima ancora che dell’atleta. “Fare cultura sportiva significa infatti anche creare luoghi nei quali questi valori possano essere vissuti in prima persona, trasformando il movimento in uno strumento di benessere, crescita, ispirazione e connessione capace di lasciare qualcosa dentro ogni persona anche oltre i giorni della manifestazione”, ci spiega Elena Monini responsabile dell’Area Wellness.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, il Festival coinvolgerà dal 3 al 6 settembre diverse location distribuite in tutta la città, proponendo incontri, testimonianze e occasioni di confronto dedicate alle molteplici espressioni della cultura sportiva.

Accanto alla nuova Area Wellness, il cuore degli appuntamenti del Festival sarà rappresentato dai due main event in programma al Cinema Fulgor. Venerdì 4 settembre saranno protagonisti Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale italiana, il giornalista Giuseppe Pastore ed Emanuele Atturo, direttore della rivista L’Ultimo Uomo. Sabato 5 settembre il palco del Fulgor ospiterà invece Achille Polonara e Raffaele Ferraro, fondatore del progetto La Giornata Tipo, per uno speech promosso da RiminiWellness dedicato alla pallacanestro, al percorso umano e sportivo degli ospiti e ai valori che accompagnano la vita di un atleta oltre la dimensione agonistica.