Festival della Cultura Sportiva, bilancio record per la quinta edizione

Due sold out al Cinema Fulgor e oltre mille partecipanti alla nuova Area Wellness di piazzale Kennedy

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva, che dal 3 al 6 settembre ha portato a Rimini incontri, testimonianze, attività ed esperienze dedicate alle molteplici espressioni dello sport e dei suoi valori.

A confermare la crescente capacità del Festival di coinvolgere il pubblico sono innanzitutto i due sold out registrati nelle serate al Cinema Fulgor, cuore del programma della manifestazione. Un risultato che testimonia l’interesse verso una proposta capace di raccontare lo sport andando oltre il risultato agonistico, attraverso le storie, le esperienze e i percorsi personali dei suoi protagonisti.

Enorme partecipazione anche per la principale novità dell’edizione 2026: la nuova Area Wellness di Piazzale Kennedy, che tra il fitto programma di sabato e la Community Charity Run di domenica ha accolto oltre 1.000 persone tra attività dedicate al movimento, al benessere fisico e mentale e momenti di condivisione. Un debutto che ha trasformato per un'intera giornata il lungomare di Rimini in uno spazio aperto nel quale vivere lo sport in prima persona, confermando la volontà del Festival di ampliare progressivamente il proprio racconto della cultura sportiva e di coinvolgere pubblici sempre nuovi.

Alle presenze registrate a Piazzale Kennedy si aggiungono circa 300 partecipanti agli eventi diffusi organizzati in diverse location della città, per un Festival che ha continuato a rafforzare il proprio legame con Rimini coinvolgendone spazi, realtà e comunità.

Particolarmente significativa è stata inoltre la presenza di numerosi partecipanti arrivati da fuori città, a testimonianza di come il Festival stia progressivamente aumentando la propria capacità di attrazione oltre il territorio riminese e consolidando il proprio posizionamento come appuntamento dedicato a chi vuole conoscere, approfondire e vivere lo sport nelle sue diverse dimensioni.

Quattro giorni nei quali lo sport è stato raccontato ancora una volta come strumento di crescita personale e collettiva, capace di creare connessioni, promuovere il benessere e trasmettere valori che vanno ben oltre il campo di gioco.

Il successo della quinta edizione è stato possibile grazie al contributo di tutte le realtà che hanno creduto e investito nel progetto. I fondatori del Festival - Lorenzo, Romano e Andrea - ci tenevano in particolare a ringraziare di cuore la Regione Emilia-Romagna e ed il Comune di Rimini, “che hanno accompagnato, sostenuto la manifestazione, e creduto nella riuscita dell’evento dal giorno zero. A loro in primis il merito di rendere sempre di più la nostra Regione e la nostra Rimini, il territorio perfetto per la realizzazione di eventi sportivi e culturali”.

La quinta edizione rappresenta così un nuovo passo nel percorso di crescita del Festival della Cultura Sportiva, nato con l’obiettivo di creare occasioni nelle quali lo sport possa essere non soltanto raccontato, ma condiviso, sperimentato e vissuto come cultura.