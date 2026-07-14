Fiabe al Castello: torna a Riccione la magia del Teatro Ragazzi

Dal 31 luglio al 14 agosto tre spettacoli serali al Castello degli Agolanti tra Biancaneve, l'anatroccolo e Cappuccetto Rosso

Torna al Castello degli Agolanti la rassegna "MarconDironDironDello – Fiabe al Castello", tre serate di Teatro Ragazzi che rileggono in chiave contemporanea alcune fiabe classiche. L'iniziativa, promossa da Arcipelago Ragazzi Aps con la direzione artistica del Centro di Produzione Teatrale Fratelli di Taglia e il sostegno di Comune e Regione, propone appuntamenti il 31 luglio ("Biancaneve Non aprite quella porta"), il 7 agosto ("Il brutto, brutto anatroccolo") e il 14 agosto ("Cappuccetto Una fiaba a colori"). Dalle 19.30 spazio anche a un angolo ristoro con granite, arancini e frutta fresca, per godersi il tramonto sulla collina prima degli spettacoli.