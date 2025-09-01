Fiammata nella caserma dei carabinieri di Acireale

Due operai feriti gravemente durante la rimozione di un vecchio impianto di carburante

Momenti di paura questa mattina all’interno della caserma dei carabinieri della compagnia di Acireale, dove due operai sono rimasti gravemente feriti a seguito di una fiammata improvvisa.

I lavoratori, un 57enne e un 60enne dipendenti di un’impresa incaricata della rimozione di un impianto di distribuzione di carburante ormai dismesso, sono stati investiti dal fuoco mentre svolgevano le operazioni. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Immediatamente soccorsi, i due uomini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dell’accaduto.